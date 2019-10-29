Воронежцам рассказали о риске бизнеса в Рунете

Насколько экономика России зависит от Всемирной сети и какие ниши будут наиболее активно развиваться в ближайшие годы, узнали участники регионального интернет-форума (РИФ) в Воронеже.

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, вклад Рунета в отечественный ВВП составляет около 3,9 триллиона рублей. Непосредственно на "мобильную" экономику приходится 1,6 триллиона. Механически складывать эти цифры некорректно, но в целом стоимость товаров и услуг, производство которых связано с использованием Сети, оценивают примерно в пять триллионов. Или пять процентов ВВП - показатель более чем приличный, отметил замглавы минкомсвязи Алексей Волин:

- Интернет-зависимой можно считать четверть экономики страны. В сфере онлайн-покупок наиболее быстро растет такой сегмент, как заказ еды. Собственно испеченная и доставленная пицца - конечно, не элемент экономики. Но без интернета продаж было бы меньше.

Помимо электронной коммерции, к интернет-зависимой экономике относят и сферу предоставления госуслуг, и дистанционную медицину, и производство разнообразного платного контента, и "интернет вещей". Потенциал развития здесь огромен, но есть и весьма существенный риск, связанный с кибербезопасностью. Когда число утечек персональных данных и случаев мошенничества в интернете достигнет критического уровня, может произойти резкий отток пользователей.

Всемирной сетью пользуется 92,8 миллиона россиян, то есть 76 процентов населения. Ежегодно их количество увеличивается на три процента.

Когда мошенничество в интернете достигнет критического уровня, может произойти резкий отток пользователей

- Рост идет в первую очередь за счет пользователей мобильного интернета, - сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. - В 2017 году мы перешли рубеж, когда мобильная аудитория стала больше "десктопной". Причем 28 миллионов человек в стране пользуется только мобильным интернетом. Расширение аудитории Рунета происходит также за счет жителей малых населенных пунктов и пожилых людей.

Операторы сотовой связи активно предлагают сервисы для возрастных клиентов. Перестраивается и бизнес, соответственно адаптируя все элементы - от ассортимента до дизайна сайтов.

- Активно развивается электронная коммерция, где быстрее всего растет число заказов с мобильных устройств. Фобии потребителей касательно покупок в Сети постепенно уходят. Постоянно добавляются новые категории товаров, которые можно приобрести через интернет. Резерв для роста бизнеса есть, но многое упирается в логистику, без нее онлайн-продажи невозможны, - подчеркнул Плуготаренко.

По-прежнему перспективно производство и распространение культурно-развлекательного контента в Сети. Россия - лидер по стримингу (загрузке данных для сетевых игр), отмечают эксперты. В прошлом году модель платного потребления видео впервые обогнала рекламную. Казалось бы, это позволяет сделать вывод о том, что зрители стали сознательнее - раз готовы платить за просмотр. Но аналитики РАЭК считают, что "пиратов" на рынке по-прежнему много, просто они научились успешно подстраиваться под легальный бизнес.

- Пользователь думает, что если контент платный - значит, он не пиратский, - пояснил директор РАЭК. - Нередко проблема в том, что на легальных платных сервисах трудно найти то, что человеку нужно.

Усилия государства по блокировке сайтов с "пиратским" контентом и их "зеркал" (а число таких блокировок перевалило за 10 тысяч), конечно, приносят определенные плоды. На первых порах трафик на легальных ресурсах заметно вырос. Но позже начался спад.

- И именно потому, что многие площадки не смогли предложить людям удобного сервиса, не смогли удержать аудиторию, которую мы им "нагнали", - заметил Волин. - На сто процентов "пиратство" мы не победим. Наша задача - уменьшить долю таких игроков на рынке, чтобы основные деньги получали правообладатели контента. На сегодня количество покупателей легальных книг, музыки, фильмов и игр в Рунете мы оцениваем в 30 миллионов человек. Это каждый третий пользователь. В 2012-м их было шесть миллионов. То есть прирост в пять раз был достигнут менее чем за 10 лет.

Любопытно, что продажи онлайн-книг затормозились. До конца этот феномен в РАЭК не раскрыли, но есть основания "винить" в ситуации удачный маркетинг бумажных изданий.

Особенность нашей цифровой экономики состоит в том, что сайты в зоне .ru востребованы не только жителями РФ. Потенциальных адептов Рунета примерно вдвое больше, чем его пользователей на территории РФ. "Заграничная" аудитория может насчитывать 300 миллионов человек. Невзирая на отсутствие русской клавиатуры на компьютерах и телефонах, эти люди регулярно потребляют контент на русском языке. В том числе - образовательный и культурно-просветительский. Его потребителями в Рунете является более 50 миллионов человек, причем особенно востребован контент для детей и юношества.

Между тем

Советы по применению IT при подборе кадров и управлении производством, разработке мобильных приложений и создании качественного контента для SMM - массу представленной на РИФе информации для профессионалов скоро выложат в Сеть для общего доступа. Но разбор конкретных задач бизнеса в провинции показал: уходя в "цифру", важно не терять головы. К примеру, выбор канала продвижения своих услуг в интернете для офлайн-компаний может быть попросту неактуален. "Поднять" свой сайт в выдаче поисковика или завалить земляков контекстной рекламой - дело дорогостоящее и подчас нецелесообразное. Многое зависит от отрасли, в которой работает бизнес, но в небольших городах продвигать услуги "по старинке" будет гораздо эффективнее.

- Надо иметь в виду, что у нас в стране еще очень много населенных пунктов, где интернет только мобильный и очень слабый, - напомнил директор филиала "ЭР-Телеком Холдинг" в Воронеже Андрей Ролдугин.