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29.10.2019 14:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Западные инвесторы Калви и Дельпаль останутся под домашним арестом

Текст: Владимир Полетаев

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американский бизнесмен Майкл Калви и его бизнес-партнер по индустрии финансового сектора француз Филипп Дельпаль останутся под домашним арестом. Так решил Московский городской суд, рассматривая жалобу на меру пресечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве.

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Таким образом, постановление Басманного районного суда Москвы от 9 октября оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения. По ходатайству следствия суд продлил Калви и Дельпалю домашний арест до 13 января 2020 года. Кроме того, суд первой инстанции отказал защите и обвиняемым в изменении меры пресечения на залог в пять миллионов рублей каждому либо на запрет определенных действий.

Сразу после ареста обоих фигурантов дела в середине февраля с санкции суда отправили под стражу в следственный изолятор. Всего по делу Baring Vostok изначально были взяты под стражу шесть фигурантов расследования - Калви, Дельпаля, партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, бизнесмена Ивана Зюзина, генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева, который впоследствии оказался единственным и всех, кто признал вину.

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В апреле по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест, летом аналогичное решение было принято в отношении Дельпаля.

Следствие считает всех арестованных по этому делу причастными к хищению у банка "Восточный" двух с половиной миллиардов рублей. Обвиняются они по части 4 статьи 159 УК РФ - в особо крупном мошенничестве. За это им грозит до десяти лет заключения.

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