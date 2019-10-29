Полиция Владивостока начала поиск не пропустившего "скорую" водителя

Госавтоинспекция Владивостока проводит административное расследование по факту непредоставления преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи, сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

Поводом для расследования стала размещенная в интернете видеозапись, на которой водитель миниджипа не уступил дорогу машине "скорой", несмотря на проблесковый маячок и звуковой сигнал.

Запись видеорегистратора автомобиля скорой помощи приобщена к материалам административного расследования. По его результатам будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Это не первый подобный случай. Всего несколько дней назад полицейские установили личность водителя другого внедорожника, который не пропустил "скорую" и тоже попал на видео, позже размещенное в интернете. Водитель отрекаться не стал, объяснил, что "просто не обратил внимания на спецавтомобиль". Его привлекли к административной ответственности, дело передано в суд.

Справка "РГ"



Наказание за данное нарушение ужесточено с августа 2019 года. Штраф за "воспрепятствование деятельности медработников" увеличился в десять раз и составил пять тысяч рублей. Виновника также могут лишить водительских прав на срок до года и привлечь к уголовной ответственности.