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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

Текст: Юлия Гарднер

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа Ан-24, который совершил аварийную посадку в Бурятии в июне этого года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Посмертно орденом мужества награждены бортмеханик самолета Барданов Олега Владимирович и пилот-инспектор Коломин Владимир Ильича.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Бортпроводница Елена Лапуцкая, которая одна смогла открыть аварийный выход и помогала людям выбираться из салона, получила медаль Нестерова.

Напомним, авиакатастрофа произошло 27 июня в 10:30 в Бурятии. Воздушное судно авиакомпании "Ангара" выполняло рейс №2G-200 по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск. При посадке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. После этого загорелся.

Погибли два члена экипажа: командир воздушного судна, пилот-инспектор, Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович. Медицинская помощь понадобилась 33 пассажирам. Четверо из них госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорт.

Власть Работа власти Госнаграды Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии
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