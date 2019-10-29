Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа Ан-24, который совершил аварийную посадку в Бурятии в июне этого года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Посмертно орденом мужества награждены бортмеханик самолета Барданов Олега Владимирович и пилот-инспектор Коломин Владимир Ильича.

Бортпроводница Елена Лапуцкая, которая одна смогла открыть аварийный выход и помогала людям выбираться из салона, получила медаль Нестерова.

Напомним, авиакатастрофа произошло 27 июня в 10:30 в Бурятии. Воздушное судно авиакомпании "Ангара" выполняло рейс №2G-200 по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск. При посадке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. После этого загорелся.

Погибли два члена экипажа: командир воздушного судна, пилот-инспектор, Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович. Медицинская помощь понадобилась 33 пассажирам. Четверо из них госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорт.