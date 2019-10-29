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29.10.2019 07:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске женщина с четырьмя детьми собирала еду в мусорных баках

Текст: Юлия Гарднер

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой мать с четырьмя детьми собирает еду из мусорных баков. Действие происходит в Якутске.

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Кадрами сразу заинтересовались в администрации города. Организованная по поручению мэра Сарданы Авксентьевой комиссия, в том числе инспекторы по делам несовершеннолетних, навестила семью.

"Мать сообщила, что дети собирали пищевые отходы для кормления собаки. Составлен акт о жилищных условиях и социальном статусе семьи", - сказали РИА Новости в пресс-службе мэрии.

В администрации Якутска также пообещали, что окажут женщине помощь с оформлением положенных по закону пособий.

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