В Приамурье подсчитали ущерб от паводка

Межведомственные комиссии в Амурской области закончили работу по оценке ущерба, который нанес летний паводок жилым помещениям. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Непригодными для проживания признано 278 жилых помещений, еще 607 жилых объектов требуют капитального ремонта. Предварительно оценка ущерба - 922 миллиона рублей, - рассказал заместитель председателя областного правительства Павел Матюхин.

На восстановление пострадавших домов и покупку новых федеральный бюджет выделит региону более 512 миллионов рублей. Списки пострадавших будут проверять сотрудники МЧС, УВД и управления Росреестра. Пока утверждены данные 60 жителей Приамурья, которые претендуют на получение выплат В ближайшее время список направят в минстрой России.

Новое жилье должно находиться вне зон подтопления. Кроме того, перечисленные областью деньги, по новым правилам, будут переводить на спецсчета в банке. И лишь получив подтверждающие документы на приобретение жилья, кредитная организация перечислит средства продавцу недвижимости. Похожая процедура будет действовать и при получении выплат на капремонт.