Вневедомственная охрана Росгвардии взяла под охрану ряд объектов ТЭК

Подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ взяли под охрану место стоянки плавучей атомной электростанции в морском порту Певек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, в октябре росгвардейцы приступили к охране магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым" протяженностью 400 километров.

В Росгвардии отметили, что под охраной подразделений вневедомственной охраны сейчас находятся стратегически важные объекты инфраструктуры России, в том числе административные здания региональных органов государственной власти, суда с ядерными энергетическими установками в морских портах Арктики, всероссийские детские центры "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан" и другие значимые объекты. Также вневедомственная охрана обеспечивает безопасность порядка 2 тысяч машин "скорой помощи", которые оснащены системой защиты от нападений на медиков.

В Росгвардии напомнили, что вневедомственная охрана 29 октября отмечает 67 лет со дня образования. "Сотрудники службы выполняют одну из важнейших задач - обеспечивают безопасность государственных объектов, защищают собственность граждан и круглосуточно несут службу по охране общественного порядка", - отметили в ведомстве. Подразделения вневедомственной охраны одними из первых прибывают на место происшествия, задерживают преступников по "горячим следам", оказывают первую помощь пострадавшим.

Сейчас под защитой подразделений вневедомственной охраны находится более 1,3 млн объектов. Ежедневно на выезды после получения тревожного сигнала привлекаются около 6 тысяч групп задержания - это более 13 тысяч сотрудников службы. Свыше 1200 объектов охраняется стационарными постами.

С начала 2019 года в отношении правонарушителей, которые были доставлены в полицию нарядами групп задержания вневедомственной охраны, было возбуждено более 11 тысяч уголовных дел и составлено около 193 тысяч протоколов об административных правонарушениях.

Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов службы. По его словам, вневедомственная охрана является одной из важнейших в структуре Росгвардии, а ее эффективность и надежность проверена временем.

"Только в 2019 году сотрудники подразделений вневедомственной охраны пресекли свыше 62 тысяч правонарушений в отношении имущества физических и юридических лиц. Выявили более 8 тысяч лиц, находящихся в розыске за ранее совершенные преступления", - подчеркнул Золотов.

Он отдельно поблагодарил ветеранов вневедомственной охраны, которые, по его словам, заложили прекрасные традиции, и воспитали не одно поколение сотрудников, для которых честь мундира, верность долгу и присяге превыше всего.