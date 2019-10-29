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29.10.2019 11:44
Проект: В регионах

Образование – вложения, которые окупаются

Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 243(8001)
Андрей Колесников, депутат Законодательного собрания Пермского края, член комитета по государственной политике и местному самоуправлению:

- Проект регионального бюджета на ближайшие три года, который представил губернатор края, как всегда, выдержан и конструктивен. Мне импонирует, что послание первого лица региона не превращается в разговор о прекрасных мечтах и пожелания, а являет собой тщательно проработанный и глубоко продуманный документ. Все время идет разговор о технических вещах, то есть о том, как и за счет чего будут реализовываться конкретные планы.

Одной из главных задач, стоящих перед властью, является создание инвестиционной привлекательности Прикамья, о чем говорится постоянно. Отрадно, что это не просто красивые слова, а конкретные задачи и механизмы их решения. За каждым пунктом послания - реальные рабочие места, новые производства и возможности. Но главное - серьезное финансирование, что уже дает некоторые гарантии достижения нужных результатов.

Если говорить о том, что меня касается ближе всего, то отмечу: образование. Это всегда колоссальные вложения. Ведь оно - и профессиональное, и среднее - полностью находится на региональном финансировании. Сюда включены не только расходы на заработную плату, которую пермским педагогам планируют повысить, но и серьезное улучшение материальной составляющей. Имею в виду строительство новых детских садов и школ.

Финансирование образования в будущем году предполагается увеличить на 2,7 миллиарда рублей. Это очень серьезные вложения. Учебных мест в средних образовательных учреждениях в предстоящие три года станет больше почти вдвое. Если с 2017 года у нас было введено в строй 11 школ, то до 2022 года в планах еще 21 здание в общей сложности на 12,3 тысячи учеников.

Еще один важный момент - внимание к профессиональному образованию. Со следующего года планируется количество бюджетных мест в средние профессиональные учебные заведения увеличить на тысячу. Причем это будут самые востребованные экономикой региона специализации. Вообще, речь идет о пересмотре потребностей в тех или иных рабочих профессиях и, соответственно, перераспределении числа учебных мест.

Ну и самое главное - организация в Прикамье научно-образовательного центра (НОЦ), который станет одним из трех первых в стране. Это большая гордость и большая ответственность для нашего региона. Тут, конечно, есть нюансы, поскольку механизмы создания НОЦ пока не совсем ясны. Ведь финансирование высшей школы не зависит от края и является прерогативой федерации. И сегодня как раз вырабатываются механизмы, как это будет работать в Прикамье. Замечу, что это абсолютные инновации не только для края, но и для страны. Поскольку в том числе и на нашем примере будут создавать в России подобные НОЦ, а их всего запланировано 15.

Немного озадачила постановка вопроса об обращении с твердыми коммунальными отходами. Тут хочется подискутировать вот в каком ракурсе. Говорить о мусоре - несовременный подход. Напомню, весь мир решает вопрос обращения с отходами. А это, согласитесь, уже другой взгляд на проблему. Ведь отходы - еще и ресурсы.

С большим интересом я каждый раз слушаю, как развивается в регионе культурный кластер. Вот и на этот раз прозвучало то, что не может не радовать. Имею в виду развитие новой культурной территории - "Завод имени Шпагина", то, что наконец-то в реальность переходит строительство нового здания художественной галереи и новой театральной сцены. И это не далекая мечта, это уже работает и будет двигаться дальше.

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