Инновации в нефтяной отрасли обсудили в Перми

В краевом центре прошла международная научно-практическая конференция "Интегрированное научное сопровождение нефтегазовых активов: опыт, инновации, перспективы". В ней приняли участие около 170 представителей из сорока организаций. Среди них эксперты предприятий Группы "ЛУКОЙЛ" и других нефтегазовых компаний, а также зарубежные ученые из Франции, Венгрии, Канады, Австрии, Великобритании, Норвегии и Белоруссии.

Конференция проходила на площадке филиала "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть" в течение трех дней. Подобное мероприятие было организовано впервые и привлекло пристальное внимание всех, кто связан с нефтегазовой промышленностью. Ключевой темой конференции стало применение цифровых технологий в геологоразведке и добыче нефти.

- Мы решили организовать такой форум в Перми по нескольким причинам, - говорит Вадим Воеводкин, генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг". - Во-первых, в Перми находятся мощные производственная и научная базы. Во-вторых, в этом году мы отмечали 90-летие пермской нефти, и, в-третьих, здесь идет подготовка кадров для нефтяной отрасли в таких авторитетных учебных заведениях, как ПНИПУ и ПГНИУ.

В своем приветственном слове участникам конференции руководитель научно-проектного комплекса Компании "ЛУКОЙЛ" отметил, что мир нефтяной науки постоянно развивается, работать необходимо сообща и потому в Пермь были приглашены ученые из российских и зарубежных научных учреждений.

Работа конференции проходила по четырем взаимосвязанным направлениям. Участники обсудили интегрированное моделирование, новые технологии разработки месторождений, повышения нефтеотдачи пластов, добычи и внутрискважинные работы, технологии строительства и закачивания скважин, а также цифровые технологии в геологии.

Открыл работу конференции Вадим Воеводкин. Генеральный директор ЛУКОЙЛ-Инжиниринга представил доклад "Интегрированное сопровождение нефтяных месторождений на поздних стадиях разработки", в котором особое внимание уделил программе цифрового развития. В нее включены такие направления, как оптимизация режима работы скважин, что привело к улучшению показателей на 2-3 процента, повышение производительности труда (снижение затрат на 5-10 процентов) и оптимизация всех производственных процессов (издержки на ремонт сократились примерно на 15-20 процентов).

Еще одно важное направление - создание цифровых моделей месторождений. Сегодня это ключевая задача филиала "ПермНИПИнефть". Цифровые двойники месторождений помогают пермским специалистам познать сам объект и наметить эффективную технологию разработки.

- Мы 55 лет сопровождаем все геологоразведочные, поисковые и строительные работы в Пермском крае, - говорит Надежда Лядова, заместитель генерального директора - директор филиала "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть". - За это время разработано четыреста новых современных технологий, часть из них запатентована. Они используются в Прикамье, Коми, Западной Сибири. Наиболее востребованы разработки, связанные со строительством скважин. Идет активная работа по сопровождению технологических процессов. Мы исследуем породы, полученные из скважин, чтобы понять строение пластов, составить цифровую модель месторождения и подготовить предложения, как организовать работу.

Чтобы грамотно и эффективно действовать в современном обществе, нужны высококвалифицированные специалисты. Поэтому одной из главных задач сегодня является подготовка кадров. Об этом в своем выступлении рассказал Рустем Шагиев, ректор Московского института нефтегазового бизнеса.

- Конференция посвящена инновациям, - отметил он. - Мы обсуждаем достижения в нефтяной отрасли, которые стали результатом огромной интеллектуальной работы. Сейчас все это происходит очень эффективно. И здесь очень важна роль лидеров, которых надо готовить. Считается, что лидерство - прирожденное качество. Но уже сегодня в крупнейших компаниях нефтяной отрасли, в том числе и в ЛУКОЙЛе, действуют специальные программы подготовки лидеров. Если, например, есть достижения в технологических вопросах и увеличивается компетенция, он становится лидером как управленец или наоборот.

Еще одна важнейшая тема, которую обсуждали на конференции, - инновационные технологии. Именно ей посвятил свой доклад приехавший из Канады Доруди Аболгасем, региональный менеджер компании CMG по Центральной и Северной Африке и Восточной Европе.

- Я представил здесь два новейших программных продукта, они уже успешно используются, в том числе и специалистами ЛУКОЙЛ-Инжиниринга, - сказал он. - Что же касается самой конференции, то хочу отметить отличную организацию. Я посещаю разные форумы и мне есть с чем сравнить. Необходимо также отметить, что не должно быть никаких границ между нациями, мы все должны работать вместе.

С докладом об организации бизнес-процессов управления добычей с использованием интегрированных инструментов моделирования, планирования и управления потенциалами выступил Леонид Тихомиров, руководитель компании ITPS.

- Мне очень приятно принять участие в таком представительном форуме, - заявил он. - Здесь происходит обмен знаниями, компетенциями. И я вижу здесь не конкурентов, а только партнеров.

На конференции ученые и производственники обсудили множество вопросов, касающихся внедрения инноваций в нефтяной промышленности.

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