Дарья Эйсфельд, депутат Законодательного собрания Пермского края, член комитета по социальной политике:

- Главная цель государства - сделать так, чтобы его гражданам жилось в стране комфортно и безопасно, дать возможность для реализации своего потенциала. Именно эти цели мы и преследуем. Большая часть расходов направлена именно на это - мы строим новые больницы и запускаем новые направления (например, раннее выявление онкозаболеваний), чтобы наши жители были здоровы, строим новые школы и детские сады, чтобы подрастающее поколение получило качественное образование, закладываем расходы на социальную поддержку, чтобы обеспечить достойный уровень жизни тем, кто по разным причинам сам себе позволить это не может.

Сказать, что выделяемых средств достаточно, чтобы полностью решить все вопросы, связанные с благополучием граждан, конечно, нельзя. Но мы к этому стремимся. Не случайно 74 процента расходов в бюджете Прикамья на предстоящие три года предназначены для социальной сферы. И такой подход к формированию бюджета меня как руководителя фракции "Справедливая Россия" устраивает.

Помимо этого продолжается увеличение финансирования муниципалитетов, оно выросло с 2016 года в 2,5 раза. Деньги пойдут на то, чтобы сделать жизнь в регионе комфортнее, будут потрачены на новые дороги, благоустройство, ремонт домов. Проблем на местах очень много.

Но в то же время мы видим, что муниципалитеты лишаются многих реальных полномочий, а главы оказываются все больше встроенными в вертикаль, подчиненную региональным властям. Сейчас необходимость тех или иных работ определяют не главы муниципалитетов и жители, а чиновники регионального правительства.

Мы выступали с инициативой возвращения прямых выборов с тем, чтобы дать возможность муниципалитетам самостоятельно определять, какие, например, дороги отремонтировать в этом году, а какие - в следующем. Местным виднее, чем чиновникам, сидящим в кабинетах в Перми.

Хочу отметить в планах по развитию региона наиболее важные моменты. К ним я отношу свои обещания жителям, которые мы учитываем в бюджете: построить новые больницы и обеспечить население качественной и доступной медициной, построить новые дороги и благоустроить территории, сделать жизнь комфортной, построить новые школы, детские сады, дать молодежи реализоваться у нас, в Пермском крае.

Инвестиции - один из важнейших моментов развития Прикамья. Об этом не стоит забывать. Ведь когда мы говорим об инвестициях, мы подразумеваем задел на будущее. Вкладывая сегодня в людей, в инфраструктуру, мы рассчитываем получить результат в будущем. Показателями эффективности таких вложений должны стать рост продолжительности жизни граждан и их благосостояния, уровень удовлетворенности жизнью в крае, прирост населения за счет увеличения рождаемости и миграции в Пермский край из других регионов, потому что жить у нас лучше.

Получение кредитов для достижения этих показателей - необходимость. В короткий период мы планируем значительно вырваться вперед. Что касается расходов на текущие нужды, то они в полной мере заложены в проекте регионального бюджета. Конечно, депутаты и правительство Пермского края еще скорректируют цифры, но ни о каких ограничениях речи не идет.