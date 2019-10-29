К 2022 году объем ВРП Самарской области достигнет двух триллионов рублей

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области представило итоги социально-экономического развития региона за девять месяцев 2019 года и прогноз на три следующих года.

Международные и российские рейтинговые агентства "Standard & Poor's", "Moody’s", "АКРА" повысили рейтинги Самарской области, которые сейчас - одни из лучших в стране. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, по итогам девяти месяцев динамично развивалась промышленность как обрабатывающих, так и в добывающих отраслях. Индекс промышленного производства по отношению к предыдущему году составил 102,7 процента.

Что касается рейтинговых позиций региона в ПФО, то область входит в тройку лидеров округа по среднедушевому объему промышленного производства, внешнеторговому обороту, среднемесячной заработной плате. В этом году региону удалось подняться на одну позицию по показателям денежных доходов населения и обороту розничной торговли на душу населения. Таким образом, Самарская область формирует устойчивый тренд экономического роста.

Кроме того, эксперты высоко оценили результаты проводимой экономической и финансовой политики. Международные и российские рейтинговые агентства "Standard & Poor's", "Moody’s", "АКРА" повысили рейтинги Самарской области, которые сейчас являются одними из лучших в стране.

Ожидается, что валовый региональный продукт (ВРП) за год увеличится на 2,1 процента, что соответствует прогнозу. Для сравнения - по России прирост составит 1,3 процента. Объем ВРП в текущих ценах превысит 1,6 триллиона рублей. А к 2020 году по базовому варианту прогноза индекс физического объема ВРП составит 102,7 процента, в 2021 году - 102,6, в 2022 году - 103,3 процента. В 2022 году объем ВРП достигнет почти двух триллионов рублей.

Предполагается, что наибольший вклад в экономический рост внесут обрабатывающие производства, строительство, транспортировка и хранение, научная и техническая деятельность. Как следствие, вырастет доля обрабатывающих производств в ВРП - с 22,3 процента в 2019 году до 23,4 процента в 2022 году.

По оценкам регионального минэкономразвития и инвестиций, основной рост обрабатывающих производств обеспечит запуск новых производств на территории особой экономической зоны "Тольятти", а также выход на проектную мощность новых линий на крупных химических предприятиях ("Куйбышевазот", "ТольяттиАзот", "Весна"), на производствах автокомпонентов, лекарственных изделий (ООО "Озон-Фарм"), целого ряда проектов ТОСЭР "Тольятти". Важное значение будет иметь расширение портфеля заказов предприятий области (ПАО "Кузнецов", АО "РКЦ "Прогресс", ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара", АО "Тяжмаш") от крупных российских заказчиков (Роскосмос, Министерство обороны, ПАО "НОВАТЭК" и других).

Поступательное развитие экономики сегодня невозможно без внедрения инноваций. Самарская область в рейтинге инновационных регионов России входит в первую десятку.

- Регион поддерживает исследования и разработки. До конца 2019 года на эти цели будет направлено более 220 миллионов рублей на поддержку 25 проектов в сфере аэрокосмических, медицинских, газохимических технологий, - отметил Дмитрий Богданов. - Из федерального бюджета вузы Самарской области привлекли более 620 миллионов рублей. И это в дополнение к финансированию, предоставленному федеральными институтами развития, госпрограммами, региональным венчурным фондом. Мы прорабатываем дополнительные инструменты финансирования инновационных проектов.

Темпы экономического роста во многом определяются развитием малого и среднего бизнеса. Самарская область на сегодня - единственный регион ПФО, уже выполнивший целевой показатель нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" по численности занятых в сфере малого бизнеса - 450 тысяч человек. Как результат, сумма уплаченных налогов за 2019 год увеличится на 9 процентов.

В то же время в регионе растут внебюджетные инвестиции. К 2022 году в Самарской области прогнозируется рост инвестиций на 11,3 процентов к 2019 году. Хорошие темпы роста инвестиций в основной капитал региона показывают химическое производство, авиакосмический комплекс, автомобилестроение, энергетика и сельское хозяйство. За прошедший период текущего года введены в действие новые производства в металлургии, пищевой, текстильной, строительной и других отраслях. Полностью запущены в эксплуатацию агропромышленный парк в Самаре и солнечная электростанция в Новокуйбышевске. Прирост внебюджетных инвестиций обусловлен в том числе комфортными условиями работы, которые созданы для бизнеса в регионе. В Самарской области напрямую с инвесторами на всех стадиях реализации проектов в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций.

Кстати



В Самарской области в два раза выросло число муниципалитетов с высоким уровнем и динамикой развития. Совокупный рейтинг по основным индикаторам улучшили Новокуйбышевск, Отрадный, Волжский, Красноярский и Сергиевский районы. Второй год сохраняет свои лидерские позиции Тольятти. Во многом это результат грамотного использования имеющихся мер господдержки. Причем 8 из 11 наиболее развитых муниципалитетов региона входят в Самарско-Тольяттинскую агломерацию. В принятой в 2019 году Стратегии пространственного развития России агломерация вошла в число крупнейших, а Самара и Тольятти были отнесены к перспективным центрам экономического роста страны.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Одним из важнейших факторов успешности региона является сформированное четкое стратегическое видение его развития. И в этом году мы завершили "перезагрузку" нашей стратегии. Также приняты все муниципальные стратегии, планы мероприятий их реализации, паспорта национальных проектов и программа действий по развитию малых и средних городов. Впереди предстоит масштабная работа по достижению поставленных стратегических целей и задач, и одним из важнейших инструментов должны стать национальные проекты.