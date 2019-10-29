Лингвисты научились определять психотип человека по записям в соцсетях

Лингвисты и математики Пермского классического университета разработали программу BFI CNN Detector, которая определяет социальные и поведенческие параметры пользователей социальных сетей.

В базу данных программы внесена 21 тысяча текстов пользователей, которые анализируются по стилистике, жанрам, реактивности, информативности - всего более 150 категорий. Кроме этого, в программу внесены такие параметры информантов, как возраст, пол, количество постов и психологические черты.

- В ходе исследования мы смогли установить некоторые закономерности, - рассказывает профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ Константин Белоусов. - Например, в текстах мужчин почти нет извинений, а у женщин они частотно присутствуют. Пользователи, которые часто шутят, проявляют враждебность и признаки интровертности. А те, кто проявляет сочувствие, чаще всего доброжелательны и консервативны.

Программа выполнена в рамках государственного задания от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, запатентована и зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ.