Самарский "Авиаагрегат" вышел на рынок оборудования с ЧПУ мирового уровня

Самарское предприятие "Авиаагрегат", входящее в холдинг "Технодинамика", запустило участок модульной сборки станков с числовым программным управлением, значительно превосходящих зарубежные аналоги по соотношению "цена - качество". Первые два комплекта оборудования, собранного на "Авиаагрегате", были переданы заказчику уже в ходе презентации новой площадки.

На торжественной церемонии открытия присутствовали потенциальные заказчики новой продукции, партнеры предприятия, представители вузов, а также министры регионального правительства. Им и было доверено перерезать символическую ленту. Сразу после этого, как и положено на заводе (участок открыли на площадях действующего опытного производства), началась напряженная работа - презентация, консультации специалистов, подписание договоров, демонстрация работы станков.

Участок модульной сборки станков с ЧПУ был создан в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Запуск нового производства даст российским предприятиям возможность обновлять свои мощности отечественными станками мирового уровня, обеспечивая их полное сервисное обслуживание по приемлемым ценам. В то же время сам "Авиаагрегат" как один из крупнейших на сегодняшний день поставщиков авиационного оборудования и изделий военного назначения, получит возможность увеличить диверсификацию, наращивая долю гражданской продукции в общем объеме производства.

Присутствовавший на церемонии открытия министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов отметил, что от задумки проекта до его реализации прошло всего около полугода, это говорит о хорошей готовности и маневренности "Авиаагрегата" и о том, что на рынке станкостроения найдена действительно хорошая ниша, в которой самарская продукция будет конкурировать со станками Японии и Германии.

Пока завод освоил сборку двух самых востребованных групп станков - токарных и фрезерных с ЧПУ, которые составляют до 80 процентов оборудования металлообрабатывающих производств. Это модельные ряды: горизонтальный токарно-револьверный станок с ЧПУ (Prakt 1650P) и вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ (Prakt 850SL). Но, как заметил генеральный директор ООО "Практика Поволжье" Анатолий Терезников, совместно со сборкой станков возможна организация на "Авиаагрегате" сборочного производства типового автономного роботизированного комплекса для загрузки-выгрузки станков токарной и фрезерной групп с ЧПУ на базе роботов Fanuc.

Примечательно, что компания "Практика Поволжье" выступила стратегическим партнером завода по продвижению продукции станкостроения на рынке. Она займется пусконаладочными работами, монтажом и сервисным обслуживанием оборудования.

Отличительные особенности новых станков, как могли убедиться профессионалы и не очень искушенные в тонкостях станкостроения журналисты, - это интуитивно понятный интерфейс, простота в эксплуатации и обслуживании. Цельнолитая чугунная станина обеспечивает высокую жесткость оборудования. А основные компоненты приобретаются у мировых лидеров под конкретные запросы заказчика и особенности его производства.

- Сегодня рынок станкостроения в России достаточно емкий, ежегодная потребность в новом оборудовании - около 15 тысяч единиц. Около 4000 закрывают отечественные производители, 3000 - зарубежные поставки, а 7000 - неудовлетворенный пока спрос, - поясняет генеральный директор "Авиаагрегата" Олег Брындин. - Промышленники не могут получить то оборудование, которое их устраивает по всем параметрам. Мы же предлагаем им изделия, собранные из комплектующих лучших мировых производителей, но на порядок дешевле. Предприятию же открытие нового сборочного производства даст возможность увеличить выручку от реализации гражданской продукции с сегодняшних 32 до 50-55 процентов в общем объеме и, таким образом, меньше зависеть от гособоронзаказа.

Новый участок способен выпускать в год до 300 станков, но на предприятии уверены, что при хорошей загрузке здесь легко будет открыть и вторую сборочную очередь такой же мощности. По словам директора, уже на 60-70-м готовом станке можно будет всерьез говорить и о локализации производства:

- Процесс начнем с основных элементов станков, которые завод уже сегодня может выпускать, - изделия шпиндельной группы, систем подачи, крепления и хранения инструмента, удаления стружки и так далее.

И еще одно важное решение, с расчетом на будущее производство, было принято в ходе торжественного пуска. Его озвучила и.о. министра образования Самарской области Ольга Лысикова. На базе опытного производства будут проходить индивидуальное обучение студенты профильных колледжей. Такая кооперация выгоднее и эффективнее, чем содержать в каждом учебном заведении свою современную техническую базу, а учить на станках прошлого века - только портить специалиста.

Справка

АО "Авиаагрегат" образовано в июне 1932 года. Является крупнейшим разработчиком и производителем шасси для гражданских, транспортных и военных самолетов и вертолетов в России. С 2009 года входит в состав холдинга "Технодинамика" Госкорпорации "Ростех".

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