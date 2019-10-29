Анна Ефимова несколько лет назад построила дом в поселке Северный - одном из удаленных от центра районов города. Но когда увидела кадастровую оценку своего жилища, очень удивилась. Его оценили более чем в 15 миллионов рублей.

Здания и земельные участки должны приносить доход в местный бюджет, но налог на них не должен стать неподъемным грузом для граждан и бизнеса. Фото: Владимир Янченко

- Я встревожилась не только из-за большого налога на имущество, - объясняет Анна Ефимова. - Если придется продавать жилье, налог с продажи тоже стали бы рассчитывать по кадастру.

Саратовчанка представила в комиссию при региональном управлении Росреестра заключение независимой экспертизы, и в результате кадастровая стоимость дома снизилась практически втрое, до 5 миллионов 600 тысяч рублей.

Этот казус затронул не только ее, многие соседи оказались в аналогичной ситуации: если дом новый, то кадастровая оценка значительно превышает рыночную стоимость.

Как сообщил руководитель управления Росреестра по Саратовской области Павел Гришин корреспонденту "РГ", за девять месяцев этого года комиссия по пересмотру кадастровой стоимости рассмотрела 291 заявление от саратовцев и 263 удовлетворила. В среднем размер кадастровой стоимости снизился на 55,3 процента.

В 2019 году саратовцы впервые оплачивают налог на имущество исходя не из инвентаризационной, а кадастровой стоимости. Ранее в областном правительстве сообщали, что прирост налогов в бюджет может составить 155 миллионов рублей. При этом, как уверяли чиновники, большая часть этой суммы сложится за счет платежей граждан, которые живут в домах, где не провели расчет инвентаризационной стоимости, и потому на протяжении ряда лет вообще не плативших налог. В основном это касалось новостроек. Когда велась подготовка к принятию областного закона, в регионе числилось более 190 тысяч подобных объектов, или 15 процентов он общей площади недвижимости.

В регионе кадастровая стоимость недвижимости порой превышает рыночную в несколько раз. Собственники в массовом порядке оспаривают ее размер

При этом кадастровая оценка недвижимости была проведена еще в 2012-2013 годах, но ее качество вызвало еще тогда много нареканий.

Сходная ситуация складывается и по земельному налогу. В прошлом году ГБУ СО "Госкадастроценка" провела переоценку земель населенных пунктов и особо охраняемых природных территорий. Как считают в городском комитете по управлению имуществом, госучреждение существенно завысило среднюю кадастровую стоимость земельных участков.

По словам председателя городского комитета по управлению имуществом Саратова Светланы Чеконовой, в комиссию при областном комитете по управлению имуществом от жителей города поступило почти 700 заявлений, в которых они оспаривали кадастровую стоимость земельных участков. Около 260 обращений удовлетворены. В результате, как пояснили в городской администрации, в муниципальный бюджет не поступят примерно 180 миллионов рублей запланированных доходов.

Предыдущая кадастровая оценка, которую в Саратовской области проводил Самарский филиал ФГУП Ростехинвентаризации, привела к кратному росту налоговых платежей для многих землепользователей. Одновременно по земельному налогу появились большие выпадающие доходы у муниципальных образований - до 1,7 миллиарда рублей. Как заверяют в областном правительстве, больше такая ситуация не повторится, формально к важному вопросу подходить не будут, тем более что в этот раз кадастровую оценку проводит региональная структура.

- Не столь важно, кто проводит кадастровую оценку, если заказчик ставит задачу пополнить бюджет, - считает депутат городской думы Саратова Виктор Марков.

В областном комитете по управлению имуществом, к которому относится ГБУ СО "Госкадастроценка", оперативно ответить на запрос "Российской газеты" о причинах расхождения стоимости не смогли.

По мнению первого вице-президента Саратовской торгово-промышленной палаты Сергея Леонова, в настоящее время ситуация не столь остра, как несколько лет назад.

- Кадастровая оценка земли проводится по обобщенной методике, при этом какие-то индивидуальные особенности земельных участков не могут учитываться, поэтому кадастровая стоимость никогда не будет соответствовать рыночной. При проведении прошлой оценки, когда стоимость выросла в 10-15 раз, были допущены системные ошибки, и исправлять их пришлось в том числе через суды. В нынешней ситуации разница кадастровой и рыночной стоимостей не столь велика: судя по обращениям, в основном речь идет о 30-50 процентах, - говорит Сергей Леонов.

Не столь важно, кто проводит кадастровую оценку, если заказчик ставит задачу пополнить бюджет

Иначе оценивает ситуацию председатель комиссии по экономике и предпринимательству общественной палаты Саратовской области Михаил Волков.

- По данным, которые нам предоставляют, видно, что стоимость коммерческих объектов выросла, но если опросить экспертов, которые работают в этой сфере, получается, наоборот, за последние годы их рыночная цена снижалась, - рассказывает Михаил Волков. - Правительство РФ настаивает, чтобы кадастровая стоимость устанавливалась как можно ближе к рыночной, а у нас получается наоборот. Я знаю людей, у которых и в десять раз произошло повышение кадастровой стоимости, в результате из-за увеличения налоговой нагрузки бизнес трещит по швам, хотя есть, конечно, и те, кому кадастровая стоимость была снижена. Кстати, комиссия при пересмотре снижает размер процентов на 30, хотя зачастую увеличение произошло в несколько раз. Подоплека понятна: не хочется терять доходы бюджета и признавать свои ошибки.

Между тем в управлении Росреестра по Саратовской области обращают внимание жителей, что повлиять на кадастровую стоимость можно заранее, не дожидаясь прихода налогового уведомления. Например, в этом году ГБУ СО "Госкадастроценка" проводилась оценка объектов незавершенного строительства, а также земельных участков в составе земель сельского хозяйства, промышленности и других категорий, лесного и водного фондов. Проект отчета размещен на сайте госучреждения, саратовцы, которые нашли в нем ошибки, могли любым удобным для себя способом в 50-дневный срок уведомить об этом.

В 2020 году на территории Саратовской области будут переоценены здания, сооружения, помещения, машино-места, единые недвижимые комплексы. Для объективного расчета кадастровой стоимости этой недвижимости ее владельцы имеют право до 31 декабря 2019 года предоставить в ГБУ СО "Госкадастроценка" лично или по почте декларации о характеристиках этих объектов.

Кстати

Как сообщает пресс-служба Росреестра со ссылкой на руководителя ведомства Викторию Абрамченко, после внесения изменений в законодательство (в законы "О государственной кадастровой оценке", "Об оценочной деятельности", а также в Земельный кодекс), которые уже одобрены правительством РФ, права граждан при оспаривании кадастровой оценки расширятся. В частности, если собственнику удастся добиться снижения кадастровой стоимости, будет проводиться перерасчет налогов за все время ее применения, а не только с момента пересмотра. Кроме того, если выявленная ошибка будет признана системной, перерасчет обязаны провести в отношении всех аналогичных объектов недвижимости без заявления их собственников. А гражданам, если они выиграли дело в суде, будут возмещаться судебные издержки и стоимость проведения независимой экспертной оценки имущества, на что они до сих пор не имели права.