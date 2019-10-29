Доставка тепла потребителю - это бизнес или все-таки обязанность? Этот вопрос стал лейтмотивом круглого стола, организованного ООО "Башкирская генерирующая компания" ("БГК") в рамках Российского энергетического форума в Уфе. По словам гендиректора Ассоциации производителей качественной продукции для теплоснабжения, помощника депутата Государственной Думы РФ Василия Поливанова, эта дилемма возникла сразу после появления федерального закона о теплоснабжении.

- Мы живем в очень непростое время: когда при незаконченной административной реформе начали реформу надзорно-контрольной деятельности. Если сначала нормативные документы были "заточены" в поддержку бизнеса, теперь все больше и больше чаша весов склоняется к соцнагрузке. Теплоснабжающим организациям не позавидуешь, - подчеркнул Василий Поливанов.

Генеральный директор ООО "БГК" Александр Симановский также подтвердил, что теплоснабжение переживает нелегкий период:

- Выходящие нормативные акты не дают теплоснабжающим организациям надежно функционировать. Если по генерирующим объектам Правительство РФ наметило и реализует определенную модель их выживания за счет программы модернизации мощностей ТЭС, так называемый КОММод, куда уже в соответствии с распоряжением Правительства включена наша заявка на обновление энергоблока N 3 Кармановской ГРЭС, то в сфере теплоснабжения ситуация пока остается сложной.

Действительно, сегодня у теплоснабжающих организаций больше обязательств, чем прав. Они должны обеспечивать качество и надежность предоставления услуги и подвергаются немалым штрафам в случае нарушения. Как отметил директор по стратегии и энергорынкам ООО "БГК" Тимофей Дубровский, много лет они боролись с посредниками, но даже переход на прямые договоры с населением проблем не убавил.

- Единая теплоснабжающая организация выплачивает компенсации потребителям при несоответствии качества и надежности теплоснабжения, и это помимо снижения оплаты в соответствии с договором и правилами оказания коммунальных услуг. Также мы четко по расписанию рассчитываемся за газ (энергоноситель) при отсутствии гарантий со стороны контрагентов, - рассказывает Тимофей Дубровский. - В то же время мы не можем отказать в заключении договора, отключить потребителя за неуплату и даже потребовать от него наладить и содержать в порядке собственное оборудование.

При этом тарифы на теплоэнергию, установленные в республике, не покрывают расходы на модернизацию и ремонт инфраструктуры.

Изменить ситуацию может альтернативная модель управления в теплоснабжении. Она подразумевает уход "крупной" генерации от управления тепловыми сетями, концентрируя внимание и ответственность в эксплуатации и развитии на источниках тепловой энергии (ТЭЦ и котельные), а тепловые сети переходят в управление муниципалитету. В этой предлагаемой модели необходимо создать единый расчетный центр - оператора сбора платежей, который бы сразу распределял поступающие средства. Таким образом производители теплоэнергии были бы обеспечены средствами на оплату газа.

Данная модель, уверены специалисты "БГК", позволит проводить модернизацию теплосетей в полном объеме, а также повысит заинтересованность бюджетных организаций в погашении задолженности, став образцом платежной дисциплины для остальных потребителей. Кроме того, у потребителей появилось бы единое окно для обращений по вопросам теплоснабжения и горячей воды, а у муниципалитетов - возможность четко планировать проведение работ на теплосетях и синхронизировать их с другими программами, при необходимости дополняя средствами из бюджета. Дополнительный эффект можно получить при объединении на уровне городов и районов сервисного автотранспорта и спецмеханизмов всех муниципальных предприятий, чтобы оптимизировать затраты на их содержание и обновление.

- В настоящий момент доставка тепла потребителю в Башкирии - это социальная нагрузка, ведь теплоснабжение крайне зарегулировано, и норма прибыли заложена заблаговременно. В то же время в эту норму не включены вероятные убытки от неполучения платежей, - подытожил Тимофей Дубровский.

Усложняют работу ресурсников не только неплатежи, но и состояние инфраструктуры. Износ сетей ГВС составляет около 80 процентов, а больше половины трубопроводов уже отработали свой срок службы (25 лет).

- В среднем при поставке тепла потребителю теряется порядка 20 процентов. Основная доля потерь связана с физическими процессами (через изоляцию и утечки). Мы стараемся повышать энергоэффективность теплосетей при проведении капитального ремонта, так как надежность работы системы в приоритете, - отметил директор филиала "БашРТС-Уфа" Азат Абдуллин.

Большую часть потерь покрывают тарифы, однако есть и так называемые "сверхнормативные" потери, которые никто не учитывает и не возмещает. Специалисты "БашРТС" проанализировали их за последние два года. Оказалось, больше половины связаны с порядком определения количества теплоэнергии, использованной на подогрев воды. Установленный норматив не соответствует фактическим показателям. И особенно ощутима разница в многоквартирных домах, оборудованных полотенцесушителями, где фактически теплоэнергии на подогрев используется в два раза больше, чем предусмотрено по нормативу. То есть при нормативе 0,0651 гигакалорий за кубометр тратится 0,1157 гигакалорий за тот же объем.

Как объяснил Азат Абдуллин, связано это с тем, что полотенцесушитель обогревает ванную комнату круглый год, вне зависимости от объемов использования ГВС, наличия приборов учета и времени года, и, соответственно, на это уходит значительный объем неучтенной энергии.

- Нормативы установлены в 2016 году. Порядок их пересмотра достаточно сложный, но мы подготовили все свои расчеты, - отметил директор филиала "БашРТС-Уфа".

Специалисты предприятия предлагают в целом пересмотреть методику расчета нормативов потерь в тепловых сетях, которые сегодня определяются приказом N325 Минэнерго России и не учитывают фактическое состояние теплоизоляции сетей.

Ведет к дисбалансу между объемом принятых ресурсов от теплоисточника и отпущенных потребителю и отсутствие в домах общедомовых приборов учета (ОДПУ). Особенно настораживает ситуация по Уфе, где из 1800 многоквартирных домов, подключенных к центральному водоснабжению, лишь у трети оборудование исправное. При том, что несколько лет назад ОДПУ установили практически везде. Некоторые эксперты видят в этом преднамеренный вывод из строя оборудования.

- Решить проблему можно, если на законодательном уровне обязать потребителей устанавливать приборы учета и следить за их исправностью, - подчеркнул Азат Абдуллин.

По оценке экспертов из-за несоответствия нормативов на подогрев воды и отсутствия в домах приборов учета компания "БашРТС" безвозвратно теряет около миллиарда рублей - сумма годовой ремонтной или инвестиционной программы целого предприятия. На эти деньги можно было бы реконструировать в два раза больше сетей, чем запланировано.

Кстати, в Казани приборы учета волевым решением властей установили практически во всех многоквартирных домах, сумев убедить собственников в необходимости этого шага. Хотя начальник отдела организации финансовых расчетов по тепловой энергии

АО "Татэнерго" Ирина Запольская в своем выступлении отдельно подчеркнула: Татарстан не особенный регион, и теплоснабжающие организации сталкиваются с теми же сложностями, что и коллеги из Башкирии.

Большинство специалистов уверены: сегодня теплоснабжение все-таки больше обязанность, чем бизнес, прежде всего, из-за отсутствия маржинальности и огромной социальной ответственности. Пример Уфимских инженерных сетей ("УИС") свидетельствует о том, что некоторым компаниям порою легче отстаивать свои интересы, войдя в процедуру банкротства. Гендиректор МУП "УИС" Максим Петров подчеркнул: банкротство было вынужденной мерой из-за сильной закредитованности и необеспеченности затрат тарифными решениями, допущенными прежними руководителями предприятия. Сейчас МУП продолжает доставлять теплоэнергию потребителю в полной мере и даже умудряется повышать энергоэффективность на своих объектах.

- Процедура банкротства позволила нам заявить некоторым потребителям (бани, прачечные, больницы), что мы больше не можем с ними работать в убыток: либо договариваемся об экономически обоснованном тарифе либо котельную просто не обслуживаем. Таким образом, на некоторых объектах договорная цена достигла пяти-десяти тысяч рублей за одну гагикалорию, некоторые решили закрыться, а другие перешли на электроэнергию, - заявил Максим Петров.

Подводя итог, генеральный директор ООО "БГК" Александр Симановский подчеркнул, что в Башкирии нет нерешаемых вопросов, но есть нерешенные. Теплоэнергетики намерены добиваться изменений в нормативных актах, чтобы сохранить качество и надежность предоставляемых населению услуг.

Справка "РГ"

ООО "Башкирская генерирующая компания" (ООО "БГК") - одна из крупнейших региональных энергетических компаний России, входящая в состав международного диверсифицированного холдинга ПАО "Интер РАО". Управляет генерирующими активами на территории Республики Башкортостан и координирует работу дочерних обществ ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" (ООО "БашРТС") и ООО "Башэнерготранс".

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