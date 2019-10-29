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29.10.2019 10:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Чебоксарах открылся еще один детский сад

Текст: Петров Евгений
В столице Чувашии начал работу новый детский сад.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Как отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном открытии детского дошкольного учреждения, с 2013 года в республике введено в эксплуатацию 44 детских сада.

В этом году строится 16 дошкольных образовательных учреждений, в следующем году начнется строительство еще девяти. Всего же за 8 лет планируется построить около 70 детских садов более чем на 11 тысяч мест. "Сегодня почти все дети с двух лет посещают детские сады. Перед нами стоит задача - создать условия для обеспечения местами детей с 2-месячного возраста. И мы поэтапно эту задачу решаем", - сказал руководитель республики.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков сообщил, что в микрорайоне "Садовый" это третий введенный детский сад, возводится еще один.

"Население Чебоксар растет, появляются новые микрорайоны и при поддержке руководства республики и федерального центра в городе продолжается строительство социальных объектов в рамках государственных программ и реализации национальных проектов", - подчеркнул Ладыков.

На строительство детского сада, которому дали название "Планета детства" было выделено более 170 миллионов рублей в рамках программы "Развитие образования" по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного образования на территории города Чебоксары для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет".

По словам заведующей детсадом Наталии Государевой, всего в учреждении сформированы 12 групп на 240 детей. Приоритетным направлением учреждения будет художественно-эстетическое развитие детей.

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