В Нижегородском кремле нашли элементы первого в России фуникулера

Специалисты Института археологии Российской академии наук при раскопках на территории Нижегородского кремля обнаружили фундамент и нижнюю часть стен верхней станции фуникулера, который работал в XIX веке. Об этом сообщается на сайте института.

Археологам удалось найти остатки восьмиугольной водонапорной башни из красного кирпича. Также они расчистили чугунные трубы водовода: особенность сооружения была в том, что оно действовало по принципу перегрузки верхнего вагона "водяным балластом". То есть двигаться вагон заставлял бак, наполненный водой.

С конструкциями фуникулера археологи обнаружили также культурный слой XVI-XVIII веков: следы жилой застройки того времени - котлованы, погреба, хозяйственные ямы. Были найдены монеты: медные пулы конца XV-XVI веков, небольшие серебряные копейки-"чешуйки", чеканка которых прекратилась в петровские времена, а также мелкие деньги XVIII-XIX века. На то, что этот участок начали осваивать еще в Средние века, указывают некоторые находки. К примеру, фрагменты парадной поливной посуды, привезенной в Нижний Новгород из поволжских городов Золотой Орды, а также украшения.

Фуникулер начал работать в 1896 году. Он действовал по принципу зубчатых канатно-проволочных железных дорог - такой способ подъема в России реализовали на тот момент впервые. Фуникулер действовал до 20-х годов XX века, до момента пуска трамваев по Зеленскому съезду. Несколько лет назад в Нижнем Новгороде обсуждались проекты строительства фуникулера на месте исторического, однако до сих пор они не были реализованы.