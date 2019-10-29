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29.10.2019 11:48
Проект: В регионах

Планов много – будем работать

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 243(8001)
Алексей Антипов, член комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края, избирательный округ №8:

- В ежегодном послании губернатора прозвучало много информации, важной для меня и моего избирательного округа, например о строительстве и развитии трассы ТР-53. Моя депутатская деятельность началась с продвижения этого проекта, он касается в первую очередь жителей Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми. Магистраль соединит улицу Старцева, проспект Октябрят и улицу Целинную.

Жители микрорайона Вышка-2 смогут добираться до Садового, а далее до центра города в обход площади Восстания. Новую трассу ждут уже давно - не хочется утром и вечером стоять в пробках на Соликамском тракте, который служит практически единственным транспортным коридором в густонаселенный Орджоникидзевский район. А новенькая ТР-53 пройдет параллельно и позволит разгрузить старую дорогу. Первый этап строительства запланирован на 2022 год: начнут на Садовом, соединят его с Висимом - там станет больше общественного транспорта, а дальше пойдут на Вышку-1, Запруд, Вышку-2.

Во время одного из прямых эфиров в "Инстаграме" губернатор Максим Решетников подчеркнул: "Трасса ТР-53 - стратегическая, она в любом случае будет строиться". Проектные работы завершат уже в 2020 году, определен транспортный коридор. "Стоимость дороги высока - 10 миллиардов рублей", - отметил глава Прикамья.

Упомянул губернатор и о необходимости строительства объектов социальной инфраструктуры. Это касается, например, поликлиники на Вышке-2. Микрорайон активно развивается, растет численность населения, а поликлиника там в очень плохом состоянии. Место для нового корпуса уже выбрано, надеемся, что проект попадет в инвестиционную программу. Радует, что много внимания уделяется расселению аварийного жилья. В нынешнем году в Пермском крае более пяти тысяч граждан переедут в новые дома, будет ликвидировано 200 тысяч квадратных метров трущоб. Среди них аварийные дома Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, там очень много старых домов из шлакоблоков. В комплексе с другими грядущими изменениями: строительством новой дороги и социальных объектов - складывается довольно позитивная картина.

Вообще, у меня множество идей развития вверенной мне территории и решения существующих проблем. Одной из них мы занимаемся с администрациями города и Орджоникидзевского района - переводим микрорайон Кислотные Дачи с открытой системы теплоснабжения на закрытую, что позволит повысить качество коммунальных услуг. А еще, так или иначе, придется расширять дороги, которые по плану будут радиально пересекать ТР-53, в том числе и на улице Лядовской. Этот проект мы разрабатываем совместно с министерством транспорта Пермского края. Так что планов много, будем работать.

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