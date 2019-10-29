В Удмуртии предложили штрафовать родителей пьющих и курящих детей

В Удмуртии предложили штрафовать родителей детей, которые в возрасте до 16 лет курят, пьют или употребляют другие потенциально опасные психоактивные вещества. Решение выйти с такой законодательной инициативой в Госдуму РФ приняли депутаты Госсовета республики.

Изначально предлагалось штрафовать только родителей курящих детей.

- Наша законодательная инициатива была направлена на экспертизу в совет законодателей, в Госдуму России, где мы получили поддержку этой инициативы, и они нам порекомендовали кроме табакокурения включить туда алкоголь и энергетические напитки, что мы и сделали, - прокомментировала зампредседателя госсовета Удмуртии Надежда Михайлова.

Родителей предлагают штрафовать на две-три тысячи рублей.

По мнению Михайловой, принятие такого закона поможет оградить детей от вредных привычек и "поднять ответственность родителей за поступки своих детей".

- Но одним запретом ничего не решить. Параллельно нужна просветительская работа как для родителей, так и для детей, - подытожила Михайлова.