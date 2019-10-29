В Уфе завели дело по факту исчезновения мужчины с двумя детьми

В Уфе продолжаются поиски 37-летнего уфимца Артема Мазова и его двоих сыновей пяти и восьми лет, пропавших 26 октября. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, малолетних". Об этом сообщили в региональном следкоме.

Следователи уточнили, что дело возбуждено, чтобы была возможность всесторонне расследовать и проводить более эффективные следственные мероприятия. Сейчас поиски мужчины и детей ведутся правоохранителями, следователями и волонтерами в лесу Калининского района, где накануне обнаружен брошенный автомобиль отца семейства.

Напомним, что заявление о пропаже мужа и детей сделала 34-летняя уфимка, по словам которой 26 октября около 15.00 по московскому времени они ушли на прогулку из дома в Калиниском районе Уфы и до сих пор не вернулись. По одной из версий, супруги перед расставанием поссорились.