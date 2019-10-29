Под Красноярском ураган сорвал крышу магазина, есть пострадавшие

Два человека получили серьезные травмы в городе Ужуре в Красноярском крае, после того как сильный порыв ветра сорвал крышу магазина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.

В частности указывается, что пострадавшие находились рядом с магазином. Когда крышу площадью около 600 квадратных метров оторвало ветром, часть конструкции обрушилась на людей.

Сейчас по данным спасателей пострадавшие находятся в городской больнице. По информации агентства, у них диагностированы травмы средней степени тяжести.

В Среднесибирском управлении Росгидромета предупредили об ухудшении в ближайшие сутки погодных условий. В частности прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду.