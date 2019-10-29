В Кузбассе годовалая девочка умерла от отравления таблетками

В кузбасском городе Белово следователи выясняют обстоятельства смерти малолетней девочки, которая отравилась таблетками.

Все случилось в минувшую пятницу. 20-летняя мама вместе с дочкой пришли в гости к своим родственникам. Девочка, которой был всего год и два месяца, на какое-то время осталась в комнате одна. И когда женщина заглянула туда, решив проверить дочь, то обнаружила, что на полу рассыпаны таблетки, а рядом валяется коробочка с лекарствами.

Подозревая, что ребенок мог их проглотить, мать вызвала у дочки рвоту и уложила ее спать. А когда к вечеру девочка почувствовала себя плохо, позвонила в "скорую". Потерпевшую увезли в больницу, где врачи констатировали ее смерть.

- Будут изучены причины и условия, способствовавшие гибели малолетнего ребенка, предстоит дать юридическую оценку действиям матери, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.