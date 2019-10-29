В Сибири из-за урагана начались отключения электроэнергии

Штормовой ветер стал причиной аварий в электросетевом комплексе Кузбасса, Хакасии, Алтайского и Красноярского краев. В Республике Алтай и Омской области введен режим повышенной готовности.

Уже третьи сутки в пяти сибирских регионах действует штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 29 метров в секунду. Ураган сопровождается осадками в виде дождя и мокрого снега. Прогнозы синоптиков неутешительные. Спасатели советуют сибирякам не выходить из дома без надобности и соблюдать осторожность на улице.

Неблагоприятные погодные условия стали причиной локальных технологических нарушений в работе электросетевого комплекса. Сильный ветер обрывает провода, срывает изоляторы и ломает опоры.

В Барнауле из-за порывов ветра произошло отключение электроэнергии на нескольких улицах Центрального и Индустриального районов, сообщается на официальном сайте города. Коммунальщики очищают городские улицы от поваленных деревьев и рекламных конструкций.

Энергетики ведут непрерывный мониторинг состояния объектов электросетевой инфраструктуры. Количество оставшихся без света абонентов колеблется от 100 до 10 тысяч.

- В настоящее время восстанавливается электроснабжение потребителей в зоне обслуживания Белокурихинских и Западных электрических сетей Алтайского края, в южных районах Хакасии - Аскизском, Бейском и Алтайском, в нескольких районах Красноярского края и Кузбасса, - сообщили в пресс-службе ПАО "МРСК Сибири".

На период аварийного ремонта потребители запитываются от резервных источников снабжения электроэнергией. Повреждения на электроустановках устраняются в возможно короткие сроки. Для круглосуточной работы в любых условиях сформирована 581 оперативная бригада.

Неблагоприятные погодные условия в Сибири будут сохраняться в течение ближайших суток.