В Сибири из-за урагана начались отключения электроэнергии

Уже третьи сутки в пяти сибирских регионах действует штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 29 метров в секунду. Ураган сопровождается осадками в виде дождя и мокрого снега. Прогнозы синоптиков неутешительные. Спасатели советуют сибирякам не выходить из дома без надобности и соблюдать осторожность на улице.
Неблагоприятные погодные условия стали причиной локальных технологических нарушений в работе электросетевого комплекса. Сильный ветер обрывает провода, срывает изоляторы и ломает опоры.
В Барнауле из-за порывов ветра произошло отключение электроэнергии на нескольких улицах Центрального и Индустриального районов, сообщается на официальном сайте города. Коммунальщики очищают городские улицы от поваленных деревьев и рекламных конструкций.
Энергетики ведут непрерывный мониторинг состояния объектов электросетевой инфраструктуры. Количество оставшихся без света абонентов колеблется от 100 до 10 тысяч.
- В настоящее время восстанавливается электроснабжение потребителей в зоне обслуживания Белокурихинских и Западных электрических сетей Алтайского края, в южных районах Хакасии - Аскизском, Бейском и Алтайском, в нескольких районах Красноярского края и Кузбасса, - сообщили в пресс-службе ПАО "МРСК Сибири".
На период аварийного ремонта потребители запитываются от резервных источников снабжения электроэнергией. Повреждения на электроустановках устраняются в возможно короткие сроки. Для круглосуточной работы в любых условиях сформирована 581 оперативная бригада.
Неблагоприятные погодные условия в Сибири будут сохраняться в течение ближайших суток.