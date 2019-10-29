Сыр от махачкалинских студентов попробуют в европейских ресторанах

В Махачкале студенты Дагестанского государственного аграрного университета выиграли грант и организовали производство оригинальных сортов итальянских и французских сыров.

Сыроварня стала не просто воплощением бизнес-идеи. На ней проходят производственную практику студенты вуза. Весь сыр производится по итальянским и французским технологиям. Фото: Тимур Алиев

Где, как не в профильном вузе, заняться сыроделием? Такая идея пришла студентам и аспирантам аграрного университета. По линии поддержки малого и среднего бизнеса студенты выиграли грант, на который был открыт небольшой цех. Видя, что процесс пошел, руководство вуза не только поддержало задумку - решили изготавливать не просто сыры, но лучшие их марки.

Ректор аграрного университета Зайдин Джамбулатов пригласил в Дагестан мировых звезд в этой области. Вначале к такой идее многие отнеслись снисходительно - кому нужна небольшая институтская сыроварня! Но чудо произошло. В Махачкалу приехали гости из Франции - шеф-повар, обладатель звезды Michelin и других международных наград Мишель Ленц и известный в Европе сыровар Александр Пелисье.

- Они оказали нам неоценимую помощь. Так, Пелисье поделился с ребятами секретами изготовления настоящего сыра. Он и сейчас курирует весь процесс, приезжает, как выдается время. Теперь мы имеем право называться высшей школой сыроделия по французским и итальянским технологиям, - рассказывает главный технолог Земфира Гаджаева.

Этикетки со странными для махачкалинцев названиями - камамбер, грюйер, монтазио, качотта и буратта - уже стали привычными для посетителей сыроварни. Многие клиенты интересуются, когда можно ожидать вкусных новинок.

Качество продукта - основная цель молодых энтузиастов. При поддержке вуза сыроварня обзавелась своей фермой с коровами и козами. Качество поступающего молока ежедневно контролируется в специальной лаборатории.

Сыроварня стала не просто воплощением бизнес-идеи. На ней проходят производственную практику студенты вуза, а аспиранты проводят исследования для научных работ.

- За большими объемами мы пока не гонимся. Все вырученные деньги вкладываем в расширение производства, - рассказывает главный технолог.

Этикетки со странными для махачкалинцев названиями - камамбер, грюйер, монтазио, качотта и буратта - уже стали привычными

Качество дагестанского сыра, произведенного по французским и итальянским технологиям, успели оценить специалисты. В прошлом году на всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень" сыр "Раклет" был удостоен золотой медали.

Причем это один из самых необычных рецептов, которые, что говорят, "на любителя" - в состав входят перец, чеснок, козье молоко и орехи. На него уже поступили заказы от некоторых компаний.

Европейские партнеры сыроварни не только следят за соблюдением рецептуры, но и помогают с реализацией продукции. Мишель Ленц лично провел презентацию дагестанских сыров шеф-поварам популярных московских ресторанов. Отзывы поступили самые похвальные.

Для участников и гостей прошедшего на территории России чемпионата мира по футболу сыроварне поступил заказ на изготовление около трех тонн сыра. Вся партия была съедена с удовольствием.

- У меня сложилось очень хорошее впечатление о молодых людях, которые работают на сыроварне. Они вовлечены в процесс, задают вопросы. Может, им еще не хватает специальных знаний. Но это поправимо, - говорит сыровар Александр Пелисье.