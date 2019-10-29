В Чечне ограничат число машин в свадебных процессиях

Новости

В России появятся современные пригородные поезда с коворкинг-зонами 20:13
Установлено неожиданное предназначение истуканов острова Пасхи 19:50
Бивол стал суперчемпионом мира по версии WBC 19:42
Гиды назвали самые популярные места Москвы у иностранных туристов 19:30
Минск и Вашингтон обсудили вопросы региональной безопасности 19:29
В Ярославле детсадовцы избили сверстницу 19:11
Вооруженные подразделения в Сирии отведены из зоны безопасности досрочно 19:08
Новым мэром Череповца избрали Вадима Германова 18:55
В Кремле заявили об отсутствии подтверждений гибели аль-Багдади 18:51
Сайдик подвел итоги работы Трехсторонней контактной группы 18:50
Грызлов: Для отвода войск на Донбассе потребовались серьезные усилия 18:32
Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6% 18:29
Болгария объявила российского дипломата персоной нон-грата 18:20
Медведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов 18:06
В России появился новый супервездеход 18:00
Украина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом 17:57
Иностранцы смогу подавать миграционные документы в электронном виде 17:55
Премьер поручил повысить доверие бизнеса к правоохранителям 17:55
Зеленского встретили акцией протеста в Мариуполе 17:49
Керчь снова возглавил Сергей Бороздин 17:44
Ученые назвали самый вредный продукт питания 17:40
В Подмосковье подняли минимальный размер зарплаты 17:37
Трамп: Вероятный преемник главы ИГИЛ уничтожен американскими войсками 17:35
В Нижегородском кремле нашли элементы первого в России фуникулера 17:25
Фитнес-трекеры Canyon: конкуренты Mi SmartBand и HONOR Band? 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 19:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кортежи подрежут

В Чечне ограничат число машин в свадебных процессиях
Текст: Роман Кияшко ("Российская газета", Грозный)
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8002)
Чечня может стать первым регионом России, где ограничат число автомобилей в свадебных кортежах. С таким предложением выступили в республиканском управлении ГИБДД.

К столь радикальным мерам в Госавтоинспекции пришли после ДТП, которое произошло в Курчалоевском районе во время торжественной процессии. Там не поделили дорогу "ВАЗ 2107" и Lada Priora, в результате чего погибли пятимесячная девочка и 39-летняя жительница села Ахмат-Юрт. Еще семь человек с травмами доставлены в больницу.

В Краснодаре возбудили дело за стрельбу в "свадебном кортеже"

Этот случай и стал поводом уменьшить число машин в свадебных кортежах, а также ввести некоторые другие ограничения. Причем максимальное число автомобилей пока не сообщается.

- Рассматривается вопрос, связанный с уменьшением количества автомобилей, участвующих в свадебном мероприятии. Кроме того, при проведении свадеб граждане должны уведомить районные отделы ГИБДД за четыре дня до предстоящего события и согласовать маршрут передвижения, - заявил начальник управления ГИБДД по Чеченской Республике Идрис Черхигов.

Все это, по мнению правоохранителей, должно обезопасить участников дорожного движения и предупредить тяжкие последствия на дорогах во время свадеб. В Сети есть множество видео с таких торжеств, на которых участники процессий нарушают ПДД и ведут себя агрессивно. Дело в том, что на кавказских свадьбах почетно находиться как можно ближе к автомобилю жениха с невестой. Потому в борьбе за лучшие места случаются настоящие автомобильные драки.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Работа власти Регионы Правительство МВД ГИБДД Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вооруженные подразделения в Сирии отведены из зоны безопасности досрочно
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми