В Чечне ограничат число машин в свадебных процессиях

Чечня может стать первым регионом России, где ограничат число автомобилей в свадебных кортежах. С таким предложением выступили в республиканском управлении ГИБДД.

К столь радикальным мерам в Госавтоинспекции пришли после ДТП, которое произошло в Курчалоевском районе во время торжественной процессии. Там не поделили дорогу "ВАЗ 2107" и Lada Priora, в результате чего погибли пятимесячная девочка и 39-летняя жительница села Ахмат-Юрт. Еще семь человек с травмами доставлены в больницу.

Этот случай и стал поводом уменьшить число машин в свадебных кортежах, а также ввести некоторые другие ограничения. Причем максимальное число автомобилей пока не сообщается.

- Рассматривается вопрос, связанный с уменьшением количества автомобилей, участвующих в свадебном мероприятии. Кроме того, при проведении свадеб граждане должны уведомить районные отделы ГИБДД за четыре дня до предстоящего события и согласовать маршрут передвижения, - заявил начальник управления ГИБДД по Чеченской Республике Идрис Черхигов.

Все это, по мнению правоохранителей, должно обезопасить участников дорожного движения и предупредить тяжкие последствия на дорогах во время свадеб. В Сети есть множество видео с таких торжеств, на которых участники процессий нарушают ПДД и ведут себя агрессивно. Дело в том, что на кавказских свадьбах почетно находиться как можно ближе к автомобилю жениха с невестой. Потому в борьбе за лучшие места случаются настоящие автомобильные драки.