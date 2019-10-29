В Дербенте впервые прошел стрит-артфестиваль "Стена", во время которого художники из разных городов страны разрисовали фасады многоэтажек в этническом стиле. Как считают в мэрии, такие граффити привнесут новую атмосферу и станут яркой визитной карточкой города, история которого насчитывает более 2000 лет.

Этот джигит будет танцевать на стене минимум пять лет – столько краска точно продержится. Фото: Пресс-служба администрации Дербента

Необычные граффити появились по инициативе администрации. Тематика всех работ призвана подчеркнуть национальный колорит Дагестана и привлечь внимание туристов. Так, на одном из фасадов девушка в национальном наряде сидит за ткацким станком, на другом изображен разноплановый мурал - здесь и спелые яркие фрукты, и цветы, и птицы, и кавказские хребты, еще на одном фасаде виден узор ковра, в переплетении которого можно прочитать цитаты из "Моего Дагестана" Расула Гамзатова.

Художник Роман Мураткин приехал в Дербент из подмосковного Серпухова. Он рассказал, что при разработке эскизов вдохновлялся многогранной дагестанской культурой. Сейчас стену дома, которую разрисовал художник, украшает изображение танцующего джигита, которые в ритме зажигательной лезгинки скидывает бурку. А на ее внутренней стороне можно увидеть дагестанскую наскальную живопись.

- Краска, с помощью которой создаются граффити, - специальная, для фасадов, она устойчива к атмосферным воздействиям, и внешним повреждениям, и долго сохраняет цвет. Продержится на стенах не менее пяти лет, - рассказал художник.

Всего в городе в стиле этно-граффити разрисовали пять фасадов.

Однако как к такому творчеству относятся урбанисты и представители туристической отрасли? В Дагестане сейчас реализуют проект "Институт города". В его рамках проводят дискуссии с экспертами, организовывают общественные слушания с участием застройщиков и горожан, а архитекторы порой предлагают "сумасшедшие" идеи.

Координатор проекта Расул Кадиев в первую очередь задается вопросом, кто утверждал эскизы граффити и были ли они согласованы с населением Дербента и конкретно жителями домов, ставших объектами творчества художников.

- Это немаловажный момент, - считает Кадиев. - Немного успокаивает тот факт, что, насколько мне известно, раскрашивают многоэтажки, которые не являются ценными архитектурными объектами, и на историческом облике древнего города это не должно сказаться.

Директор туристического агентства Яна Мартиросова полагает, что Дербент и так интересен для туристов и завлекать их с помощью граффити смысла нет.

- Если это добавит городу свежих ярких красок или проект поможет облагородить новые микрорайоны, то пусть он существует. Но если вокруг раскрашенных домов люди будут наблюдать разруху и ужасные дороги, то украшать фасады бессмысленно, - считает Мартиросова.

Она полагает, что в Махачкале граффити на фасадах многоэтажек смотрелись бы более гармонично, так как в городе огромное количество районов, которые нужно благоустраивать.

- Республиканский центр достаточно молод, большого архитектурного наследия в Махачкале нет. Поэтому раскрашивание домов, но только в комплексе с общим облагораживанием поможет украсить столицу Дагестана. А Дербент и так посещают много туристов, и они не поедут туда только из-за граффити. Для повышения туристической привлекательности оба города в первую очередь должны быть удобными как для людей, которые в них живут, так и для отдыхающих.