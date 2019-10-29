На Невском проспекте в 2020 году запустят беспилотные автомобили

В следующем году на центральные улицы Петербурга выйдут беспилотные автомобили. Машинам без водителей дадут "зеленый свет" на Невском и Литейном проспектах, а также на Васильевском острове, сообщает ТАСС со ссылкой на НТИ "Автонет".

Помимо исторического центра, тестировать автомобили-беспилотники будут в микрорайоне Купчино, возле станции метро "Черная речка", а также на участках КАД и ЗСД.

Автомобили без водителя можно будет узнать по букве "А" в красном треугольнике на заднем стекле.

Программное обеспечение разработало российское производственное объединение. Экспериментальные программы установят на автомобили Skoda Superb.

Помимо Петербурга, тестирование автомобилей без водителя пройдет в городе Ковров Владимирской области. Кроме того, беспилотные машины уже испытывают в Москве и Татарстане.