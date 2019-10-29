"Деревянной" ипотеке нужен госзаказ

Программа ипотечного кредитования строительства деревянных домов в России продлена, однако ее востребованность все равно оставляет желать лучшего. И это при том что примерно треть всего населения страны проживает в сельской местности. Корреспондент "РГ" поинтересовалась у финансистов, строителей и граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, почему кредиты на строительство деревянного дома и берут, и дают неохотно.

Напомним, в середине августа нынешнего года в Постановление Правительства РФ "О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018 году физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления" были внесены изменения, которые продлили действие программы до 2020 года. Цель постановления - в том числе "стабилизация и наращивание объемов производства и реализации деревянных домов заводского изготовления". Однако спустя полтора года с момента принятия (март 2018-го) программа так и не заработала.

- Существенным минусом старой программы был очень короткий срок кредитования. Как следствие - получалась внушительная сумма ежемесячного платежа - доходило до 400 тысяч рублей в месяц, - поясняет генеральный директор Ипотечного агентства МИР Павел Тимошенко. - Теперь тем, кто до конца 2020 года решится купить деревянный дом, изготовленный заводским способом, на его приобретение можно будет взять ипотеку на выгодных условиях: первоначальный взнос всего десять процентов от общей стоимости дома, процентная ставка не должна превышать 10-12 процентов годовых, и при этом пять процентов от ставки будет компенсироваться государством.

Общая сумма "деревянного" ипотечного кредита не должна превышать 3,5 миллиона рублей. За эти деньги предложение найти не так уж и просто - на сайте популярного финского производителя цены для Петербурга и Ленинградской области начинаются от семи миллионов рублей. Правда, в Архангельской области одна из компаний-застройщиков предлагает варианты от 2,7 миллиона рублей. Однако и здесь есть свой "подводный камень".

- Первое, что хочется уточнить по ипотеке на деревянный дом, это будет ли возможным включить в расчетную сумму все расходы на проведение коммуникаций - от электричества и газа до копания скважины, подводки воды и организации септика, - полагает Оксана Московцева, которая сама живет в деревянном доме. - В общей стоимости строительства эти расходы в совокупности превышают стоимость деревянного дома любого размера. А второй немаловажный вопрос - приобретение земельного участка.

Общая сумма "деревянного" ипотечного кредита не может превышать 3,5 миллиона рублей. За эти деньги купить что-либо тяжело

Наконец, третий ключевой вопрос: ипотека предоставляется только на дома заводского изготовления. Но в большинстве случаев труд частных бригад, которые соберут каркасно-щитовую постройку за несколько дней, обойдется существенно дешевле, полагает заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов. Новый ипотечный продукт он сравнивает с программой стимулирования спроса на отечественные автомобили, которая успешно отработала несколько лет, но полагает, что в данном случае "надо признать, что программа деревянной ипотеки не приобрела большой популярности".

- Себестоимость строительства с использованием полулегальных бригад получается существенно ниже, чем при заказе у официального производителя деревянных домов, несущего на себе все издержки прозрачного бизнеса - поясняет он, - даже с учетом выгоды по субсидированной кредитной ставке.

Наконец, сами строители не слишком стремятся войти в программу. Несколько компаний в Петербурге и Ленинградской области, которые "РГ" обзвонила в поиске предложений, хотя и строят дома в кредит, но сотрудничают с банками по собственной инициативе, а не в рамках госпрограммы. Не в последнюю очередь потому, что о субсидиях придется отчитываться: предложение к госпрограмме требует предоставить сведения о плановом и фактическом количестве деревянных домов заводского изготовления, приобретенных за счет кредитов, на основе чего высчитывается показатель результативности. Есть также ограничение по размеру бизнеса: оборот (выручка) предприятия должна составлять не менее 200 миллионов рублей за год, предшествующий году, в котором заключен кредитный договор.

Наиболее логичный вариант для развития деревянного домостроения - государственный заказ, уверены эксперты. При большом домостроении, то есть при застройке большого объема территорий одновременно, те самые сборные деревянные "пакеты", из которых будут создаваться малоэтажные и многоэтажные дома, могут являться в том числе и определенной банковской гарантийной массой в виде залога и при нормальном подходе и оценке банковской сферой могут быть использованы в процессе строительства как один из предметов залога на выдаваемые банком кредитные средства в адрес строительной компании, стоимость которых легко просчитать и легко оценить - она понятна, прозрачна и доступна.