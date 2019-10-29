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29.10.2019 12:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Доля безналичных расчетов за товары и услуги в РФ выросла до 48,7%

Текст: Юлия Кривошапко
Россияне постепенно отвыкают от наличных денег. В III квартале 48,7% операций по оплате товаров и услуг было оплачено безналичным способом. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка и компании-оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В июле-сентябре в 26 регионах доля безналичного торгового оборота превысила 50%. Еще год назад всего четыре региона достигли такого показателя. Лидируют в этом рейтинге Карелия (58,1%), Мурманская область (57,7%) и Коми (56,9%).

Фото: istock
Эксперты сообщили о "русском чуде" на рынке безналичных платежей

В столичном регионе россияне тоже большую часть покупок совершают по карте (52%), однако у Москвы и Московской области - лишь 19 место в рейтинге.

Высокие темпы роста у регионов, которые еще не входят в число "безналичных" лидеров. Самый высокий прирост отмечается у Чукотского АО (доля безналичных платежей - 54,1%) и Камчатского края (53,9%).

В целом увеличение доли безналичного торгового оборота по сравнению с III кварталом 2018 года продолжается во всех регионах, отмечают авторы исследования.

Показатель по итогам IV квартала наверняка преодолеет отметку в 50%, и эта тенденция продолжится в 2020 году, уверены аналитики.

Экономика Финансы Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Карелия СЗФО Мурманская область СЗФО Республика Коми ЦФО Московская область ЦФО Москва
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