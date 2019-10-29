В Новгородской области затянулась уборочная кампания. В октябре у многих фермеров еще не убрано от 10 до 40 процентов урожая. Дожди льют практически ежедневно, и тракторы, комбайны застревают в грязи. Весь картофель выкопать так и не удастся, а недополученная прибыль составит десятки миллионов рублей.

- Возможные потери по области будут 20-25 процентов. Уборочная еще продолжается, ведь в прошлом году копали до середины ноября, до стабильных заморозков, - рассказал "РГ" глава крестьянского хозяйства, председатель ассоциации фермеров Новгородской области "Вече" Иван Пиреев. - Мелкие фермеры, у кого два или три гектара картошки, в основном убрали все, а крупные пострадали от непогоды. И всю картошку мы точно не уберем, еще и часть моркови останется в полях зимовать.

Однако потери овощей в полях не должны сказаться на ценах. Лето было благоприятное для картошки: в меру дождей, солнца, теплых дней. Поэтому урожай значительно выше обычного для Новгородчины.

- С гектара в этом году соберем по 35-40 тонн, а в обычные годы - 25 тонн, - соглашается фермер Евгений Костенко из деревни Лесная. - У меня всего восемь гектаров картошки в этом году, но три или даже 3,5 гектара не уберу, брошу. Весной придется перепахать.

Возможные потери из-за непогоды фермеры компенсируют богатым урожаем и ценами. Например, перекупщики из Москвы в октябре забирают овощи в Лесной сами, и никуда возить не нужно, как и думать о сбыте. Популярные сорта "Гала" и "Аврора" - от 10 до 15 рублей за килограмм. Все зависит от качества и объемов.

Даже при самых скромных подсчетах недополученная прибыль у Евгения Костенко - более одного миллиона рублей. С остальных пяти гектаров он накопал на 50 тонн больше прошлогоднего и частично компенсировал убытки. Но он мелкий и начинающий фермер. В крупных хозяйствах и объемы другие, и потери.

Сегодня оптовая рыночная цена картофеля - около девяти рублей, себестоимость - семь, фермерам остается около двух рублей

В деревне Ермолино на полях в этом году фермеры выращивали не только продовольственный картофель, но и семенной. Маржинальность значительно больше, но и потери из-за дождей ощутимее.

- Сегодня оптовая рыночная цена продовольственного картофеля - около девяти рублей, себестоимость - около семи рублей, и нам остается около двух рублей, - подсчитывает фермер Денис Павлюк из деревни Ермолино. - 30 гектаров картофеля, что мы не убрали, - это семенные посадки, около восьми гектаров семян элитных дорогостоящих сортов - 300 тонн по цене 25 рублей. Это 7,5 миллиона мы оставляем в полях.

Потребление картошки в России растет последние десять лет. Утвержденная и рекомендованная Минздравом норма на человека - 90 килограммов в год. Но, по данным Минсельхоза, россияне съедают почти по 113 килограммов. И если в Новгородской области селяне, дачники и фермеры все вместе накопали в прошлом году 182,7 тысячи тонн или 304 килограмма на каждого новгородца, то в этом году, даже несмотря на трудности с уборкой, картофеля накопать могут больше.

Если продать весь выращенный на Новгородчине картофель по минимальной оптовой цене для региона - девять рублей за килограмм, то получим 1,664 миллиарда рублей.

Большую часть картошки на Новгородчине выращивают граждане на своих дачных участках и огородах. Фермеры - меньше половины. В 2018 году частники накопали 52 процента от общего объема, в 2017-м - 60,4 процента. Если пересчитать на килограммы, получится, что прошлогодний урожай частников - 95 миллионов килограммов. А это уже по 158 килограммов на каждого новгородца, что значительно выше средней цифры по стране и рекомендаций Минздрава. Но это все общие данные Новгородстата.

Даже вырастив и собрав богатый урожай на своей даче, не все, естественно, съедают картошку сами. Часть овощей сдают перекупщикам, часть продают на сельскохозяйственных рынках и ярмарках, а что-то идет на корм скоту.

В Великом Новгороде сегодня в каждом районе оборудованы места для торговли. Надежда Семенова с середины октября и до марта ежедневно приносит на рынок картофель, морковь, грибы, которые собирает у дачи в Шимском районе и солит.

- В прошлом году картошка была очень крупная, но меньше ее было, а в этом году клубни не такие большие, зато очень много. Вчера вот продала 11 килограммов картошки, а до этого два дня ни одного, - делится с "РГ" Надежда Семенова. -

Посадили в этом году 21 ведро, а собрали не меньше 1,5 тонны. Это на зиму нам, семье сына, семье дочери, а излишки -10-15 мешков - продам здесь. По 20 рублей сейчас отдаю, лишь бы быстрее продать.

Большая часть фермерского урожая все же вывозится из региона. Основные потребители картошки - Москва, Петербург, Мурманск. Но новгородские аграрии со своими средними объемами в 100-150 тысяч тонн никогда не оказывают существенного влияния на ценообразование на Северо-Западе. Условия диктуют ретейлеры, крупные оптовики и аграрные холдинги с юга России.

- Цены на 20-30 процентов на опте ниже прошлогодних. Такого не было уже лет пять, чтобы такая бросовая была цена. Торговые сети борются друг с другом и за нашего нищего покупателя, - рассказывает о ситуации на рынке Иван Пиреев. - У них есть доступ к товару, крупные логистические центры во многих регионах. Продукция лежит и хранится, нужно - они ее спокойно перебрасывают. В торговых сетях картофель сейчас продается от 12 до 15 рублей за килограмм. За минусом логистики и бонусов, входящая цена должна быть, значит, на уровне восьми рублей.

В ноябре картофель может подорожать на три-пять процентов, но только когда закончится уборочная кампания. Фермеры заложат овощи на хранение, и продажи начнутся со складов. Существенного изменения цен ждать не стоит. Зимой и к весне традиционно картофель в рознице поднимется до 30-40 рублей.

Кстати

В Новгородскую область картофель из других регионов и даже стран тоже привозят. В октябре на местных рынках предлагают его по 20-25 рублей. Продавцы уверяют, что картошка из Брянка или Белоруссии. Еще пять лет назад белорусский картофель сильно сбивал цены в Великом Новгороде. Белорусы везли овощи тоннами по оптовой цене четыре-пять рублей, а себестоимость у местных фермеров была шесть-семь рублей. Сейчас, по мнению фермеров, белорусы переключились на рынок Европы, где в этом году не очень хороший урожай. И новгородцам они больше не мешают.

Оставшийся зимовать и не убранный с полей картофель в Новгородской области фермеры просто перепашут в полях весной. Два года они не смогут на этом месте сажать картофель и отдадут поля под морковь или капусту.