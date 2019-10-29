В России начинают активно использовать технологию блокчейн. Государство планирует сэкономить время и средства на обслуживание, а бизнес - упростить контроль внутренних процессов. Об этом говорили эксперты Евразийского форума по цифровой экономике, который состоялся в Петербурге.

Блокчейн - новейшая технология, интерес к которой вырос вместе с популярностью криптовалют. По ней, например, работает база, где хранится информация об операциях с цифровой валютой биткоин. По мнению экспертов, технология позволяет серьезно сократить издержки бизнеса и государства. Сегодня ее широко обсуждают не только в мире финансов - она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Ряд крупных российских компаний уже запустили в тестовом режиме несколько собственных внутренних процессов с применением технологии блокчейн.

В прошлом году специалисты одной из сырьевых компании протестировали блокчейн в логистике. На перевозимый груз были установлены радиочастотные метки и спутниковые датчики. Все данные с устройств были зафиксированы и отражены в блокчейне. В дальнейшем информация о складских и транспортных операциях - оприходование продукции на склад, перемещение на причал для погрузки, доставка в конечный пункт - передавалась по аналогичной схеме.

Технологию блокчейн успешно использует российская авиакомпания S7. Одна из главных сфер применения блокчейна в авиации - дистрибуция билетов через агентскую сеть. По словам представителей авиакомпании, блокчейн позволяет существенно оптимизировать бизнес-процессы, автоматизировать схемы взаиморасчета.

По мнению генерального директора Евразийского центра по инновациям и цифровой экономике Юлии Куркиной, внедрение новшеств часто дается нелегко, однако может открыть множество возможностей благодаря цифровизации существующей системы. Это заставит государство и бизнес двигаться в нужном направлении.

Внедрение новшества часто дается нелегко, однако открывает множество возможностей благодаря цифровизации

- Использование технологии блокчейн предоставляет большие возможности в электронной коммерции и даже в благотворительных проектах. Представьте себе работу какого-либо благотворительного фонда. Сейчас многие люди вкладывают деньги, но не знают, куда эти деньги уходят. При помощи блокчейна человек сможет проследить всю цепочку прохождения средств. На мой взгляд, здесь также есть огромное поле деятельности и для наших государственных структур, которые с помощью новых технологий смогут достаточно эффективно бороться с коррупцией, - сообщила Юлия Куркина.

С Россией уже готовы сотрудничать многие представители блокчейн-сервисов Индии и Китая. Среди них площадка для торговли фьючерсами и криптоактивами BKEX, "холодный кошелек" для хранения цифровых активов Cool Wallet S,

европейский проект по дополненной реальности OVR. Свои новинки предлагает отечественный НТЦ "Протей", компания телекоммуникационных и IT-решений, работающая на мировом рынке с различными корпорациями и государственными структурами, в том числе с силовыми ведомствами.

Представители бизнеса готовы играть по общепринятым правилам, в России заинтересованные лица ждут федерального закона о криптовалюте, появление которого пока откладывается.

Как сообщают в Минкомсвязи, внедрение технологии блокчейн на государственном уровне позволит сократить оборот контрафакта в России и расходы на предоставление госуслуг к 2022 году. Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии "Системы распределенного реестра" была одобрена президиумом прав комиссии по цифровому развитию, использованию информтехнологий для улучшения качества жизни.

По мнению Юлии Куркиной, отечественные государственные структуры изучают опыт других стран во внедрении технологии блокчейн, поэтому не торопятся с законом. Вероятно, власти ищут наиболее допустимое, оптимальное взаимодействие государственного и технологического секторов.

Тем временем

Технологию блокчейн успешно внедряют в соседней Белоруссии, по версии BlockShow Europe 2018 вошедшей в рейтинг наиболее благоприятных для нее стран Европы.

По словам генерального директора Relex Belarus Оксаны Лозицкой, блокчейн позволяет избегать посреднических процедур, например, страхования и услуг гарантийных фондов. С помощью блокчейна в Белоруссии уже можно проводить покупку ценных бумаг, получая почти стопроцентную безопасность сделки. Несмотря на новизну технологии, правительство Белоруссии активно способствует ее внедрению в различные секторы экономики.