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29.10.2019 16:44
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На кинофестивале "Arctic open" впервые оценят фильмы для детей

Текст: Диана Титенко (Архангельск)
С 4 по 8 декабря в Архангельске пройдет III Международный кинофестиваль "Arctic open", где покажут более 60 игровых и документальных фильмов. Кинопоказы пройдут в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Североонежске и Коноше.

Впервые в отдельную конкурсную программу выделили 12 фильмов для юного зрителя. Будут представлены полнометражные, короткометражные и документальные кинокартины из Великобритании, США, Швеции, России, Канады, Индии и Финляндии.

- Эти фильмы не только для детей, - сказала программный директор фестиваля Анжелика Долинина. - В прошлом году с кинопоказа вышла мама с ребенком и сказала: "Спасибо за ваше умное кино". Именно такое кино и будет представлено в нашей программе.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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Отметим, что в фестивальные дни Архангельск станет центром встреч известных российских и зарубежных режиссёров, операторов, продюсеров и актеров. Более того, члены жюри фестиваля - состоявшиеся кинематографисты - покажут свои фильмы и обсудят их со зрителями.Один из самых ожидаемых - канадский кинорежиссер Дени Коте, который представит сразу две картины: премьеру документального фильма "Уилкокс" и драму "Антология города-призрака", представленную ранее на Берлинском фестивале. Также премьерой станет фильм Хлинюра Палмасона "Белый, белый день", участвующий в Каннском кинофестивале.

- Мы стараемся держать планку. Для этого нужны хорошие фильмы, которые участвуют и побеждают на международных кинофестивалях, - говорит куратор программы "Arctic open" Алексей Медведев. - За все крупные и важные фестивальные хиты ведется борьба.

Кроме кино будет и образовательная программа, в которой конкурс сценарных заявок, лаборатория для операторов и воркшоп "Мобильное кино". А в рамках культурной - в музее имени Александра Борисова откроется фотовыставка Игоря Гневышева "Кино как жизнь. Жизнь как кино". Тем временем в Архангельском молодежном театре покажут спектакль Филиппа Шкаева "Алька. Как вывести деревню из девушки".

Что очень важно для всех жителей региона - вход на фестивальные мероприятия будет бесплатным.

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