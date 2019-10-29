Национальный план развития конкуренции, утвержденный в России два года назад, предполагает, что к 2020 году нарушения антимонопольного законодательства сократятся вдвое. Руководство Санкт-Петербургского управления ФАС констатирует: число нарушений закона в Северной столице растет.

В ведомстве отмечают при этом, что большинство предупреждений, вынесенных УФАС, органами власти исполняются, но есть факты, которые не могут не настораживать.

К ним руководитель УФАС Вадим Владимиров относит, например, большое количество ГУПов во всех сферах экономики города. Государственные унитарные предприятия, по его словам, создаются чиновниками практически в любом случае, когда им предстоит решать какие-либо задачи на вверенном участке. ГУПы получают субсидии, преференции, бесплатные помещения и заведомо оказываются в более выгодном положении, чем предприятия малого и среднего бизнеса.

- Конечно, управлять ГУПами чиновникам проще, - говорит Вадим Владимиров. - Однако засилье ГУПов - это совершенно антиконкурентная мера.

По его мнению, сегодня настало время ввести в правовое поле такую новеллу: теорию презумпции конкурентных рынков. То есть любой рынок должен считаться конкурентным, если не будет доказано обратное.

Еще одну проблему, которая тормозит выполнение нацплана по развитию конкуренции, обозначил Егор Мушкетов, заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС.?Это недостаточное количество проведенных торгов по аренде государственного имущества.

- В настоящее время торги среди предприятий малого бизнеса почти не проводятся, - отмечает он. - Зато в наше ведомство в большом количестве поступают запросы о преференциях.

Представители УФАС подчеркивают: ведомство не принимает решений об аренде, оно просто дает (или не дает) свое согласие. Причем в последнее время в целях развития конкуренции вводит ограничения: аренда разрешается не далее чем на три-пять лет и с запрещением сдачи помещения в субаренду.

Тем не менее правила эти многие собственники пытаются обходить. Примечательна в этом смысле ситуация с Бюро судебно-медицинской экспертизы и ООО "РИП".

Как ранее установил антимонопольный орган, коммерческая компания "РИП" безвозмездно предоставила помещение на Шафировском проспекте, 12, где располагается Санкт-Петербургский крематорий (официальное название - ГУП "Ритуальные услуги") государственному учреждению "Бюро судебно-медицинской экспертизы" (БСМЭ), получив взамен доступ к информации о потенциальных заказчиках ритуальных услуг.

Понятно, что для ООО "РИП" такое сотрудничество очень выгодно. Непонятно только, зачем в цепочку из двух государственных учреждений (ГУП "Ритуальные услуги" и БСМЭ) надо было внедрять лишнее звено? УФАС выдало предупреждение комитету имущественных отношений и комитету по здравоохранению, но ответа пока не получено ни от одного из ведомств.

Подобные ситуации можно приводить по многим отраслям. Особенно неблагополучно, по мнению антимонопольной службы, обстоят дела на рынке транспортных услуг. Есть вопросы к Балтийской таможне. И даже такое предприятие, как бизнес-инкубатор, которое, казалось бы, по определению должно блюсти интересы малого бизнеса, воспользовалось предоставленным ему помещением в обход закона. Арбитражные суды, к слову сказать, поддержали в данном вопросе позицию УФАС.

Однако решение данных споров через суды - не лучший путь развития конкуренции, считают эксперты. Эти разбирательства только затягивают решение вопросов, оставляя спорщиков на прежних позициях, не продвигая дело вперед.

Вадим Владимиров подчеркивает: конкуренция сегодня - важнейший инструмент развития экономики, важнейший внутренний ресурс, явно недооцениваемый в нашем регионе.

Прямая речь

Валерий Гордин, профессор Санкт-Петербургского НИУ Высшей школы экономики:

- Засилье ГУПов, на первый взгляд, является нарушением конкурентной среды: оно способствует повышению цен, благоприятствует развитию коррупционной составляющей... Но в данном случае, мне кажется, необходимо вести речь и о другом: почему на торгах, проводимых тем или иным комитетом, выигрывают всегда одни и те же игроки? Сложился уже пул таких малых предприятий, которые перманентно выигрывают аукционы. Это должно интересовать УФАС не меньше. Ведь именно эта ситуация препятствует созданию нормальной конкурентной среды.