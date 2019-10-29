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29.10.2019 19:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С чистого листа

Очистку Арктики начнут с Заполярья
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 243(8001)
В Мурманской области запустят пилотный проект по очистке территории региона от стойких органических загрязнителей (СОЗ), разработанный учеными новосибирского Института органической химии Сибирского отделения РАН.?Эта работа будет вестись в рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, которая запрещает использовать ряд химических веществ, в том числе пестициды, опасные для живой природы и здоровья человека. Россия ратифицировала конвенцию 27 июня 2011 года.

- В этом году мы назначены региональным центром, обслуживающим целый регион планеты, - отметил директор института Евгений Третьяков. - Речь идет о европейской Арктике. Наша задача - содействовать передаче экологически безопасных технологий другим странам. Проект касается Мурманской области, которая станет пилотным регионом по мониторингу загрязнения СОЗ и разработке мер улучшения экологической обстановки.

В исследованиях примет участие финский Институт окружающей среды. Проект планируется согласовать и запустить к февралю 2020 года.

Российская Арктика стала больше на 1,2 миллиона квадратных километров

К СОЗ относится разнообразная "химия", используемая в сельском хозяйстве, при борьбе с паразитами и возбудителями болезней, а также в промышленности. Эти вещества в природе не разлагаются. Их список насчитывает около тысячи пунктов. Например, это ГХБ (гексахлорбензол), необходимый для борьбы с грибковым заражением зерна, и ПХБ (полихлорбифенилы), которые применяют в трансформаторах и разнообразных конденсаторах, в качестве гидравлической жидкости, теплоносителя, добавок к красителям и смазкам. Один из самых известных органических загрязнителей - ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан, или дуст), который до сих пор применяют в некоторых странах для борьбы с комарами - переносчиками малярии. Во всем мире суммарно было произведено и использовано 1,8 миллиарда тонн этого недорогого и эффективного пестицида. Множество исследований выявили связь стойких органических загрязнителей с сокращением популяций, распространением заболеваний и аномалий у многих видов животных. Это заставило ученых заняться исследованием воздействия такого рода веществ на людей. Выяснилось, что они опасны для репродуктивной, нервной, эндокринной и иммунной систем человека.

Но дело не только в опасности производимой человеком химической органики, но и в ее огромной "дальнобойности". Как выяснилось, она может распространяться на тысячи километров.

- Холодный климат Арктики, которая раньше считалась не затронутой такими видами загрязнений, во многом становится причиной их концентрации на северных территориях, поскольку они осаждаются при столкновении с холодными арктическими воздушными фронтами, - отмечает Алексей Дударев, руководитель отдела гигиены Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья. - Полярные регионы превращаются в "холодные ловушки" для различных летучих и полулетучих соединений, а крупнейшие реки Евразии и Северной Америки несут химические отходы в Северный Ледовитый океан.

В Мурманской области масштабный мониторинг СОЗ не проводился никогда, велись лишь отдельные точечные исследования. Последнее из них закончилось осенью 2013 года в рамках международного проекта КолАрктик "Безопасность пищи и здоровье в приграничных районах России, Финляндии и Норвегии" в Печенгском районе. В частности, там обследовалось пять озер, в которых сравнивали по содержанию ГХБ три вида рыбы. Выяснилось, что больше всего ГХБ, до 0,25 микрограмма на килограмм сырого веса, содержит сиг из озера Раякоски, куда впадают воды из финского озера Инари. Но больше всего стойких загрязнителей было выявлено в семге - более 4,5 микрограмма на килограмм. Это говорит о том, что семга, которая мигрирует из моря в реки и обратно, задерживаясь в устьях рек, "получает" загрязнитель из морской и речной воды, и этого нельзя не учитывать при промышленном освоении Арктики.

Фото: iStock
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- Мы не занимались мониторингом стойких органических загрязнителей в регионе, - сообщил Владимир Маслобоев, советник руководителя Федерального исследовательского центра Кольского научного центра РАН. - Такого заказа не было, так как ситуация на Кольском полуострове относительно благополучная. Кроме того, у нас просто нет оборудования для подобных исследований. Для этого требуются, например, очень сложные и дорогие газожидкостные анализаторы высокой точности.

Действующая система экологического мониторинга в России не охватывает вторичных источников загрязнения, которые не связаны напрямую с работой промышленных предприятий, но могут существенно влиять на окружающую среду и здоровье населения. Ближайшая точка в северо-западной части Арктики, где ведутся подобные исследования, находится в норвежском городе Тромсе, подчеркивает эксперт. Но там ученые занимаются мониторингом лишь морской воды, в которой концентрируется ДДТ. Сколько такой "грязи" может содержать суша, сказать не может никто. Но можно предположить, что ее немало. Например, существует такой вид загрязнителей, как бензапирен, образующийся при сжигании разных видов моторного топлива. Он содержится в выхлопах автомобилей, количество которых за последние 15 лет выросло в несколько раз.

А мониторинг таких объектов, как порты и гавани, вовсе не предполагает определения СОЗ, источником которых являются топливо, технические жидкости и другие отходы, формирующиеся при эксплуатации судов, а также списанные суда. Кстати, таких судов на побережье Кольского полуострова насчитывается более 200. По мнению Маслобоева, систему мониторинга такого рода загрязнений еще предстоит создавать, причем не только в России, но и за рубежом. Первый шаг для этого уже сделан: мониторинг СОЗ в рамках пилотного проекта в Заполярье будет проводиться до декабря 2023 года. К этому же времени исследователи подготовят свои рекомендации, как можно избавить окружающую среду Заполярья от вредной органики.

Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Арктика: битва за ресурсы
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