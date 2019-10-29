По е-визе Петербург посетили уже более 14 тысяч иностранцев

С начала октября упрощенным порядком въезда в Санкт-Петербург и Ленинградскую область воспользовались более 14 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела туристской инфраструктуры Санкт-Петербурга Алексея Фисяка.

Чиновник уточнил, что с момента введения электронных виз для посещения Северной столицы заявки на их получение подали более 26 тысяч человек.

Напомним, с 1 октября граждане 53 государств могут въехать в Северную столицу по упрощенной процедуре - с оформлением электронной визы сроком действия на 30 суток и разрешенным сроком пребывания не более восьми суток. Только в первый день документы на е-визу подали свыше 3,3 тысячи иностранных граждан.

- Въезд и выезд по электронной визе возможен через Пулково, морские пункты пропуска "Высоцк", "Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)", "Пассажирский порт Санкт-Петербург", а также через автомобильные пункты пропуска "Ивангород", "Торфяновка", "Брусничное", "Светогорск" и через пешеходный пункт пропуска "Ивангород", - уточнили в комитете.