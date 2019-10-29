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По осени считали

При содействии АО "Ростерминалуголь" ученые отрабатывают методику авиаучета балтийской нерпы
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 243(8001)
Петербургские ученые впервые проводят осенний авиаучет балтийской кольчатой нерпы. Этот вид морских животных занесен в Красную книгу России - в Финском заливе насчитывается не более 150 нерп. Учет и наблюдение помогут ученым разработать план по спасению популяции.
Сегодня балтийская кольчатая нерпа остро нуждается в защите человеком. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Сегодня балтийская кольчатая нерпа остро нуждается в защите человеком. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Сегодня балтийская кольчатая нерпа остро нуждается в защите человеком. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Свое название балтийская кольчатая нерпа получила из-за узоров на шкурке. Это морское млекопитающее - подвид тюленя. Всего в Балтийском море обитает около 20 тысяч этих животных, больше всего - в северной его части, в том числе у берегов Швеции. Но ученые насчитывают три или даже четыре отдельные популяции: "шведские" нерпы не общаются и не смешиваются с "российскими". Об образе жизни этих животных известно не так много: они по натуре одиночки, питаются рыбой, для детенышей строят снежные укрытия. Поэтому для нерпы так опасны бесснежные зимы - щенки на льду хорошо заметны и становятся добычей хищников. В природе нерпа живет до 35-40 лет, а в неволе содержать ее крайне сложно, для животного это настоящий стресс. Именно поэтому ученые не советуют самостоятельно пытаться оказать помощь детенышам тюленей и нерп, которых петербуржцы нередко находят на берегу Финского залива по весне.

Как рассказал корреспонденту "РГ" научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин, летом наблюдение за нерпами вести практически невозможно - они почти не выходят на сушу. А вот осенью, когда вода становится прохладнее, животные подолгу проводят время на залежках - так называются места отдыха. Раньше подсчет их численности проводили с воды, и это была работа на несколько суток. Причем чаще всего использовались суда без мотора, чтобы не пугать животных, а ходить по Финскому заливу под парусом - труд нелегкий. Сейчас на те же исследования, но с применением авиации требуется в общей сложности два дня - залежки осматривают с воздуха. Мероприятия проводятся при поддержке АО "Ростерминалуголь". Работу с учеными в этом направлении стивидорное предприятие начало в 2017-м, в Год экологии.

Численность балтийской нерпы в Финском заливе резко - почти в два раза - сократилась в 1990-е годы. Причина неизвестна до сих пор

Следуя принципам устойчивого развития, специализированный угольный терминал АО "Ростерминалуголь" сочетает достижение целевых производственных и финансовых показателей с реализацией экологических и социальных программ в Кингисеппском районе Ленинградской области. Такой подход позволяет АО "Ростерминалуголь" - порту свободного доступа - постоянно расширять клиентскую базу и увеличивать объемы перевалки угольной продукции. Стивидорное предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной - с помощью закрытой технологии - перевалки угля с соблюдением всех экологических норм. Здесь используются стакеры-реклаймеры, крытые вагоноопрокидыватели, конвейерные линии и пересыпные станции, трансбордеры и судопогрузочные машины. На терминале активно применяются наилучшие доступные технологии в сфере экологии. Здесь установлены системы пылеподавления, аспирации и орошения, снегогенераторы, а также очистные установки. Комбинация современного оборудования для закрытой технологии перевалки и наилучших доступных технологий в сфере экологии обеспечивает лидерские позиции АО "Ростерминалуголь" на рынке и минимальное воздействие на окружающую среду.

Залежки нерпы ученые осматривают с воздуха. Все мероприятия проводятся при регулярной поддержке АО "Ростерминалуголь". Фото:Пресс-служба АО "Ростерминалуголь"

С помощью компании Михаил Веревкин с коллегами уже провели в прошлом году весенний учет. Когда лед на Балтике начинает разрушаться, можно подсчитать и взрослых особей, и появившихся в этом году щенков. В мае 2018 года в российской части Финского залива удалось увидеть с воздуха несколько десятков животных, еще какое-то количество могло находиться в воде.

- Мы летим на высоте около 100-150 метров, когда находим залежку, снижаемся до пятидесяти и делаем серию фотоснимков, - рассказывает Михаил Веревкин. - В самолете садимся так, чтобы была возможность фотографировать сразу с обоих бортов. В прошлом году в ходе авиамониторинга только я сделал около 1200 снимков.

Установить точно, где что было снято, помогает GPS-привязка каждого снимка. Затем фотографии предстоит тщательно изучить - балтийская кольчатая нерпа часто отдыхает рядом с серыми тюленями. Этот вид морских животных еще совсем недавно тоже находился под угрозой исчезновения, но сейчас популяция восстанавливается - по данным последнего авиаучета, сделанного в 2018 году, в Финском заливе насчитывается 1200 особей.

Численность балтийской нерпы в Финском заливе резко - почти в два раза - сократилась в 1990-е годы. Причина неизвестна до сих пор. Однако сейчас нерпа страдает как от изменения климата (льда становится меньше), так и от рук человека. Охота на нерпу в Балтике запрещена уже более четырех десятков лет, с 1978 года, но звери продолжают гибнуть, запутавшись в рыболовных сетях.

В прошлом году весенний авиаучет проводили три страны одновременно: Финляндия, Эстония и Россия. За два дня в российской части Финского залива были зафиксированы не больше 90 животных, финны смогли обнаружить всего 13 особей, эстонские экологи не нашли у себя нерпы вообще. Теперь ученые хотят понять, когда лучше проводить мониторинг - на льду или, как они говорят, на камнях. Осенних полетов тоже было два, продолжительностью по пять-шесть часов. За время учета ученые на легкомоторном самолете пролетели над островами Большой и Малый Тюторс, Сескар, Малый и Мощный, Березовыми (всего более десятка). С погодой повезло: было не очень ветрено, поэтому нерпы отдыхали на камнях. В ходе полетов удалось зафиксировать несколько десятков животных. Теперь их предстоят идентифицировать - у каждой нерпы собственный рисунок. На основе данных весеннего и осеннего авиамониторинга ученые сделают вывод, насколько эффективен учет на камнях.

Справка "РГ"

АО "Ростерминалуголь" - порт свободного доступа, обеспечивающий экспортную перевалку угля различных российских производителей.

В 2017 году терминал достиг рекордных показателей перевалки среди российских угольных терминалов - 25 миллионов тонн. Грузооборот АО "Ростерминалуголь" в 2018 году составил 19,9 миллионов тонн угля.

Стивидорное предприятие входит в число лидеров портовой отрасли по применению цифровых и автоматизированных технологий. Терминал сертифицирован в соответствии с требованиями по контролю факторов риска в производственной деятельности и влиянию на окружающую среду международного стандарта ISO 14001:2015. Экологическая безопасность обеспечивается современными системами пылеподавления, ветрозащиты и очистки ливневых вод. В настоящее время реализуется проект дальнейшей модернизации терминала.

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Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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