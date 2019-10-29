Прогулки по крышам Санкт-Петербурга легализуют

Власти Петербурга отказались от идеи запретить прогулки по крышам. Практика показала, что желающих посмотреть на город с неожиданного ракурса так много, что ограничительные меры не работают. Но Смольный намерен легализовать эту индустрию, чтобы она стала безопасной, не нарушала права жильцов и пополняла бюджет.

Прогулки по крышам сейчас превратились в настоящую индустрию, причем на 99 процентов нелегальную. Каждый день жители домов на первых линиях Центрального, Петроградского и Адмиралтейского районов сталкиваются с тем, что по их парадным ходят толпы людей. А в день на крышах бывают сотни человек. Кровли не рассчитаны на такую нагрузку и быстро приходят в негодность. Чинят крыши за счет жильцов. Ко всему прочему прогулки по крышам опасное занятие. У всех на слуху история, когда во время нелегальной экскурсии с крыши дома на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы упала девушка. Она чудом осталась жива, зацепившись за карниз. Но получила тяжелые травмы.

В Петербурге будет создана ассоциация, которая объединит легальных предпринимателей, готовых организовывать цивилизованные прогулки по крышам

Представители управляющих компаний в историческом центре Петербурга признались, что ведут с организаторами экскурсий неравную борьбу. Уже давно подавляющее большинство парадных в городе закрыты, войти можно только имея ключ от домофона. Но организаторы нелегальных экскурсий добывают универсальные ключи. Сами чердаки УК закрывают. Ставят металлические двери, вешаются замки, но их срезают.

По словам председателя жилищного комитета Петербурга Виктора Борщева, Смольный обратился по этой ситуации в Главк Северной столицы. В полиции согласились с тем, что так больше продолжаться не может. Выход следующий: чердаки в историческом центре Петербурга будут оборудованы сигнализацией. При несанкционированном доступе на адрес сразу же будут выезжать наряды полиции.

Директор Русского экскурсионного общества Алексей Дюринский говорит, что прогулки по крышам давно превратились в выгодный бизнес. За день организаторы таких экскурсий могут получать до 30 тысяч рублей, а оборот фирм, предлагающих подобные услуги, в год достигает 50 миллионов рублей. С этих сумм предприниматели не платят налогов. Ничего не получают и жильцы, хотя их общедомовое имущество нещадно эксплуатируется.

В принципе, в Петербурге есть примеры легальных площадок. Например, некоторое время назад на Лиговском проспекте оборудовали крышу для легального посещения. На кровле постелили настил, всем участникам экскурсии выдают каски. Правда, массовым спросом такие экскурсии не пользуются. И таких легальных игроков в Петербурге едва ли наберется дюжина. Интерес предпринимателей к тому, чтобы все сделать законно, есть. Но нет нормативной базы. В частности, совершенно непонятно, какие должны быть требования к пространству, нигде не прописано, обязательно ли подниматься на крышу в каске или можно обойтись без нее. К тому же значительная часть домов в историческом центре управляется жилкомсервисами. Их руководство не готово к тому, чтобы сотрудничать с фирмами, предлагающими экскурсии по крышам. Поэтому сейчас легальные экскурсии проводятся только в домах с ТСЖ.

В ближайшее время в Петербурге будет создана ассоциация, которая объединит легальных предпринимателей, готовых организовывать цивилизованные прогулки по крышам. Смольный обещает обеспечить этим игрокам зеленый свет. Параллельно город ужесточит политику по отношению к нелегальным экскурсоводам. В частности, предлагается поднять для них штрафы.