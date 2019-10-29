Прогулки по крышам Санкт-Петербурга легализуют

Новости

Грызлов: Для отвода войск на Донбассе, потребовались серьезные усилия 18:32
Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6% 18:29
Болгария объявила российского дипломата персоной нон-грата 18:20
Медведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов 18:06
В России появился новый супервездеход 18:00
Украина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом 17:57
Иностранцы смогу подавать миграционные документы в электронном виде 17:55
Премьер поручил повысить доверие бизнеса к правоохранителям 17:55
Зеленского встретили акцией протеста в Мариуполе 17:49
Керчь снова возглавил Сергей Бороздин 17:44
Ученые назвали самый вредный продукт питания 17:40
В Подмосковье подняли минимальный размер зарплаты 17:37
Трамп: Вероятный преемник главы ИГИЛ уничтожен американскими войсками 17:35
В Нижегородском кремле нашли элементы первого в России фуникулера 17:25
Фитнес-трекеры Canyon: конкуренты Mi SmartBand и HONOR Band? 17:23
Британия начала уничтожать монеты, выпущенные к выходу королевства из ЕС 17:20
Синоптики рассказали о потеплении в Москве до плюс 12 градусов 17:10
Генетики нашли настоящую родину современного человека 17:08
В Коми нападение подростка на магазин попало на видео 17:04
Стартовали продажи пикапа совместной разработки Changan и Peugeot 17:02
По е-визе Петербург посетили уже более 14 тысяч иностранцев 16:52
В Барселоне испанского премьера охранял человек с портфелем-щитом 16:50
Московская канатная дорога изменит режим работы в праздники 16:47
Донской аэропорт Платов стал участником #tetrischallenge 16:38
Ледниковый период связали с внеземным воздействием 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 18:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Опасная романтика

Прогулки по крышам Санкт-Петербурга легализуют
Текст: Вера Черенева ("Российская газета",  Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8002)
Власти Петербурга отказались от идеи запретить прогулки по крышам. Практика показала, что желающих посмотреть на город с неожиданного ракурса так много, что ограничительные меры не работают. Но Смольный намерен легализовать эту индустрию, чтобы она стала безопасной, не нарушала права жильцов и пополняла бюджет.
За сутки по крышам исторического центра Петербурга проходят сотни человек. Фото: Photoxpress За сутки по крышам исторического центра Петербурга проходят сотни человек. Фото: Photoxpress
За сутки по крышам исторического центра Петербурга проходят сотни человек. Фото: Photoxpress

Прогулки по крышам сейчас превратились в настоящую индустрию, причем на 99 процентов нелегальную. Каждый день жители домов на первых линиях Центрального, Петроградского и Адмиралтейского районов сталкиваются с тем, что по их парадным ходят толпы людей. А в день на крышах бывают сотни человек. Кровли не рассчитаны на такую нагрузку и быстро приходят в негодность. Чинят крыши за счет жильцов. Ко всему прочему прогулки по крышам опасное занятие. У всех на слуху история, когда во время нелегальной экскурсии с крыши дома на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы упала девушка. Она чудом осталась жива, зацепившись за карниз. Но получила тяжелые травмы.

В Петербурге будет создана ассоциация, которая объединит легальных предпринимателей, готовых организовывать цивилизованные прогулки по крышам

Представители управляющих компаний в историческом центре Петербурга признались, что ведут с организаторами экскурсий неравную борьбу. Уже давно подавляющее большинство парадных в городе закрыты, войти можно только имея ключ от домофона. Но организаторы нелегальных экскурсий добывают универсальные ключи. Сами чердаки УК закрывают. Ставят металлические двери, вешаются замки, но их срезают.

По словам председателя жилищного комитета Петербурга Виктора Борщева, Смольный обратился по этой ситуации в Главк Северной столицы. В полиции согласились с тем, что так больше продолжаться не может. Выход следующий: чердаки в историческом центре Петербурга будут оборудованы сигнализацией. При несанкционированном доступе на адрес сразу же будут выезжать наряды полиции.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
На форуме в Петербурге обсудили проблемы нацпроектов

Директор Русского экскурсионного общества Алексей Дюринский говорит, что прогулки по крышам давно превратились в выгодный бизнес. За день организаторы таких экскурсий могут получать до 30 тысяч рублей, а оборот фирм, предлагающих подобные услуги, в год достигает 50 миллионов рублей. С этих сумм предприниматели не платят налогов. Ничего не получают и жильцы, хотя их общедомовое имущество нещадно эксплуатируется.

В принципе, в Петербурге есть примеры легальных площадок. Например, некоторое время назад на Лиговском проспекте оборудовали крышу для легального посещения. На кровле постелили настил, всем участникам экскурсии выдают каски. Правда, массовым спросом такие экскурсии не пользуются. И таких легальных игроков в Петербурге едва ли наберется дюжина. Интерес предпринимателей к тому, чтобы все сделать законно, есть. Но нет нормативной базы. В частности, совершенно непонятно, какие должны быть требования к пространству, нигде не прописано, обязательно ли подниматься на крышу в каске или можно обойтись без нее. К тому же значительная часть домов в историческом центре управляется жилкомсервисами. Их руководство не готово к тому, чтобы сотрудничать с фирмами, предлагающими экскурсии по крышам. Поэтому сейчас легальные экскурсии проводятся только в домах с ТСЖ.

В ближайшее время в Петербурге будет создана ассоциация, которая объединит легальных предпринимателей, готовых организовывать цивилизованные прогулки по крышам. Смольный обещает обеспечить этим игрокам зеленый свет. Параллельно город ужесточит политику по отношению к нелегальным экскурсоводам. В частности, предлагается поднять для них штрафы.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми
"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири"