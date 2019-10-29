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Текст:   Татьяна Замахина 
21:08 29.10.2019

Реновацию предлагают провести во всей стране

В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья во всех регионах России.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Авторы инициативы - заксобрание Санкт-Петербурга - предлагают учесть московский опыт, однако с поправкой на финансовые возможности других регионов. В законопроекте прописаны возможности финансирования реновации за счет внебюджетных средств.

В программу, предлагаемую законопроектом, смогут включить не только отдельный многоквартирный дом, но и весь квартал, район или микрорайон.

Кроме того, регионам предлагается дать право использовать освобождаемые территории для строительства не только жилья, но и других объектов.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Около 15 тысяч москвичей уже получили новое жилье по программе реновации

В законопроекте также прописан принцип получения равнозначного жилого помещения в результате реновации. Новая квартира должна располагаться в том же внутригородском районе, а для городов федерального значения - в том же муниципальном образовании.

Актуальность проблемы обновления жилищного фонда связана с тем, что во многих городах России продолжают эксплуатироваться многоквартирные дома так называемого первого периода индустриального домостроения (1957-1975 годы), отмечают законодатели. При этом технические обследования показывают неудовлетворительное состояние таких домов, в целом ряде случаев близкое к аварийному.

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