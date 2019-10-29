Семак, Друзь, Лурье и Герман вручили в Петербурге театральные премии

В ТЮЗе имени А.А. Брянцева состоялась XXV торжественная церемония награждения лауреатов высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".

Лауреаты "Золотого софита" сезона 2018-2019 определены, как обычно, тайным голосованием. В нем участвуют номинационный совет премии, оргкомитет, бюро правления Санкт-Петербургского отделения СТД РФ (ВТО), экспертные советы. В составе номинационного и экспертных советов - известные деятели театрального искусства Петербурга, представители петербургского отделения СТД РФ (ВТО), ведущие музыкальные и театральные критики.

На праздник собираются актеры, режиссеры, художники, руководители театров...

В зале можно было увидеть Эдуарда Кочергина, главного художника БДТ, работавшего с самим Товстоноговым (теперь еще и известного замечательными книгами писателя), знаменитого фотографа Валерия Плотникова (мастер портрета, свидетель "уходящей эпохи", которого в ХХ веке режиссер Григорий Козинцев назвал "фотографом - режиссером", а поэт Андрей Вознесенский сказал о нем: "фото - Граф"), артистов Леонида Мозгового (любимый актер кинорежиссера Александра Сокурова), Анастасию Мельникову (еще и депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга)...

- Проведем сегодня "церемонию без церемонии", - заявили ведущие вечера - актеры Марина Солопченко, Сергей Бызгу, Евгений Анисимов. Веселил публику еще один ведущий - Сергей Дрейден, с присущим ему чувством юмора выходил на связь по видео то с Малой Садовой улицы, то из театра имени Деммени, то из фойе и музея Александринского театра. В это время в Александринке отмечали 240-летие РГИСИ, альма- матер большинства присутствующих на "Софите".

Осенние желтые листья на сцене ТЮЗа - как в городе. За музыку отвечала знаменитая питерская группа Billy's Band. И Билли Новик пел "Оторвемся по-питерски". Призы вручали известные люди - драматург Людмила Разумовская, дирижер Фабио Мастранджело, кинорежиссер Алексей Герман, спортивный комментатор Геннадий Орлов, главный тренер "Зенита" Сергей Семак, историк Лев Лурье, магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь… Все - любители театра. И детский кардиолог, работник МЧС, подводник, владелец ресторана, директор художественной школы и билетер театра...

Многих номинантов не было на церемонии, то и дело раздавалось:

- На гастролях - в Китае (Америке, Франции, Москве), на фестивале в Новосибирске. Играет спектакль...

Вспомнили тех, кто стоял 25 лет назад у истоков премии: генеральный продюсер Евгений Фрадин (теперь его сын Алексей Фрадин - член оргкомитета), актер Кирилл Лавров (многие годы был председателем номинационного совета), скульптор Владимир Горевой, автор статуэтки "Золотого софита", которую вручают лауреатам премии (ушел из жизни несколько месяцев назад).

- 25 лет назад вручили первые "Золотые софиты", и с тех пор каждый год осенью чествуем номинантов и лауреатов премии, которая стала престижной, - отметил народный артист России, председатель номинационного совета Николай Буров.

Итак, награды. Начали с музыкальных театров. По одной статуэтке ушли в Михайловский театр, Музкомедию, Театр балета Бориса Эйфмана, "Санктъ-Петербургъ Оперу", две - в Детский музыкальный театр "Карамболь" и три - в Мариинский. Победитель среди номинированных мюзиклов и оперетт - "Большой секрет для маленькой компании", который поставил в театре "Карамболь" режиссер Антон Оконешников.

Экспертный совет отметил спецпризами солиста балета Михайловского театра Андрея Брегвадзе ("За верность традициям петербургской балетной школы"), Театр балета имени Леонида Якобсона ("За сохранение творческого наследия Леонида Якобсона").

Среди театров кукол победителем выбран спектакль "Щелкунчик" в постановке Анны Викторовой и Дениса Шадрина ("Кукольный формат"). Анна Викторова получила еще одну статуэтку - за сценографию и создание кукол для этого спектакля. Лучший актерский ансамбль - в спектакле Руслана Кудашова "Гамлет. Ширма" (Большой театр кукол).

Две громкие постановки сезона, которые сделал в Петербурге московский режиссер Константин Богомолов ("Слава" в БДТ имени Г.А. Товстоногова и "Преступление и наказание" в "Приюте комедианта"), удостоились наград только в актерских номинациях. Марина Игнатова (актриса БДТ) получила "Золотой софит" за работу в "Преступлении и наказании".

- Это очень неожиданно - Сонечка Мармеладова. Но очень здорово! - призналась народная артистка России. - Спасибо Константину Богомолову, фантастическому режиссеру, умному, образованному человеку, умеющему работать с актерами.

Награжден Александр Новиков (актер Театра имени Ленсовета) - за роль Порфирия Петровича в этом же спектакле. Конкурировали с Новиковым в номинации "Лучшая мужская роль" известные актеры Юрий Ицков, Валерий Дегтярь, Дмитрий Воробьев, Дмитрий Лысенков, Максим Крупский, Иван Волков. Интересно, что на лучшую женскую роль были номинированы четыре актрисы, и все - из БДТ: Нина Усатова ("Слава"), Елена Попова ("Слава"), Марина Игнатова ("Преступление и наказание"), Александра Магелатова (Татьяна Ларина в постановке Романа Габриа "Онегин", Театр "Приют комедианта").

Лучший актерский ансамбль - в спектакле Андрея Прикотенко "Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко", Театр-фестиваль "Балтийский дом".

Героем вечера стал режиссер Лев Стукалов - его постановка "Пушкин. Борис Годунов" ("Наш театр") победила в двух номинациях - "Лучшая работа режиссера", "Лучший спектакль на малой сцене".

- В этом спектакле я впервые за свои почти 75 лет вышел на сцену как актер, - признался режиссер. - Это, оказывается, адская работа! Бедные люди. Гениальные, терпеливые, умелые…

А лучшим спектаклем на большой сцене был назван "Гекатомба. Блокадный дневник" Яны Туминой, Театр "На Литейном".Среди негосударственных театров наградами отмечены "Особняк", "Комик-трест", Камерный театр Малыщицкого, "Городской театр", "Lusores". Лучшим спектаклем признан "Свадьба за свадьбой" Евгения Баранова в "Русской антрепризе имени Андрея Миронова".

Специальных премий номинационного совета "За творческое долголетие и верность театру" удостоены народные артисты РСФСР Тамара Абросимова, актриса Театра имени В.Ф. Комиссаржевской, Роман Громадский, артист Театра-фестиваля "Балтийский дом",Фаина Костина, актриса Театра марионеток имени Е.С. Деммени.

- Спасибо за память, за счастье быть рядом с моими коллегами, выходить на сцену. Спасибо моим студентам, которые если и не рядом со мной, то всегда в моей душе, - благодарила Тамара Абросимова. А Фаина Костина сказала:

- Случай и удача сыграли в моей жизни огромную роль. Почти 60 лет назад я поступила в Театр марионеток на Невском, сам Деммени принял меня в труппу, где работали уникальные люди, и я благодарна Евгению Сергеевичу всю жизнь. Даже не думала, что стану актрисой! Этот легендарный человек определил мою судьбу. Благодарна всем режиссерам, с которыми работала, нашему замечательному коллективу.

Вместо приболевшего Романа Громадского за наградой вышли его внуки.

Режиссер церемонии - Адольф Шапиро, художник-постановщик - Эмиль Капелюш.

Капелюш награжден за сценографию спектакля "Женщина-змея" в постановке Григория Дитятковского, Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.