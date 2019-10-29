В 2020 году расходы бюджета Петербурга составят 701 миллиард рублей. Это рекордная сумма. Для сравнения: в 2019 году город потратит порядка 628 миллиардов. Тем не менее планы у городских властей амбициозны: довести бюджет города до триллиона рублей к 2024 году. В комитете финансов Северной столицы говорят, что это вполне реальный сценарий, и, чтобы его реализовать, городские власти предложили комплекс мер. В центре внимания - привлечение инвесторов и вывод бизнеса из серой зоны.

Одним из самых интересных инструментов для бизнеса должен стать инвестиционный налоговый вычет. На днях Смольный одобрил возможность корректировки налоговых льгот для бизнеса. Суть в том, что предприятия, обновляющие технологическую базу, смогут вернуть с помощью вычета до 90 процентов от всех затрат на модернизацию.

Эта мера поддержки для петербургской промышленности имеет принципиальное значение. В городе много предприятий, что называется, с историей. И на многих заводах оборудование отметило уже полувековой юбилей. Обновлять его у предприятий до последнего времени возможностей не было.

По оценкам Смольного, благодаря новой льготе промышленные предприятия города смогут приносить в экономику города до двух миллиардов рублей ежегодно.

- Мы последовательно идем по пути поддержки нашей промышленности. Сократили до 17 процентов налог на прибыль предприятий, зачисляемый в региональный бюджет. Отменили налог на движимое имущество. Вместе с налоговым вычетом это три серьезных шага навстречу петербургской промышленности, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном, посвященном вопросам развития промышленности.

Стоит отметить, что налоговые льготы - это не единственный механизм по привлечению инвесторов в Петербург. Сейчас город пересматривает отношения с бизнесом по аренде и выкупу помещений, а также предоставлению земельных участков.

Эта реформа внутри комитета имущественных отношений (КИО) Смольного началась всего несколько месяцев назад, но, по оценкам председателя Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России" Дмитрия Панова, изменение отношения к городской собственности может сыграть позитивную роль в наполнении бюджета.

Одним из самых интересных инструментов для бизнеса должен стать инвестиционный налоговый вычет

Так, КИО намерен выставлять на торги большее количество помещений. Фактически комитет хочет оставить в собственности города лишь те объекты, которыми пользуются городские структуры и которые приносят прибыль при сдаче в аренду. От остального имущества планируется избавиться, ведь содержание пустующих зданий и помещений убыточно.

- До последнего времени большое количество объектов городской собственности не присутствовало в открытом доступе. И, конечно, это было сдерживающим фактором для инвесторов. Поэтому очень важно, что помещений стало больше, но, чтобы они пользовались спросом у предпринимателей, необходимо обеспечить максимальную прозрачность процедуры выкупа, важно исключить появление "подводных камней" на объекте, увеличивающих расходы бизнеса и делающих нерентабельной реализацию проекта, под который, собственно, берется помещение, - говорит Панов.

В прошлом году доходы от реализации и аренды городского имущества в Санкт-Петербурге составили 21,4 миллиарда рублей. Одна из самых высокодоходных статей - аренда земельных участков под размещение киосков.

В прошлом году по этой статье город получил 9,8 миллиарда рублей. Но это не предел. Ни для кого не секрет, что, помимо легальных киосков, владельцы которых аккуратно вносят арендную плату и пополняют городской бюджет, есть и такие предприниматели, которые просто ставят ларьки на любом приглянувшемся участке.

Сейчас КИО оптимизирует схему размещения НТО, чтобы она была прозрачной, а также упрощает процедуру оформления земельных участков. Таким образом имущественный комитет Смольного намерен перетянуть на "светлую" сторону максимальное количество предпринимателей.

Параллельно ужесточается политика по отношению к тем, кто работает нелегально. Так, в городе возросло количество рейдов по выявлению незаконных НТО, также у нелегальных киоскеров начали забирать товар.

Это лишь одно мероприятие из целого перечня мер по борьбе с теневой экономикой, которые планируют реализовать городские власти. Ее масштабы довольно велики. Так, по оценкам городских властей, петербуржцы получают "в конвертах" до 36 миллиардов рублей в год.

Петр Кирьян, руководитель Лаборатории социальных исследовании Института региональных проблем, уверяет, что проблема "серой" занятости для регионов является определяющей. В этом году порядка 46 процентов доходной части бюджета Петербурга придется на НДФЛ. Это 306,9 миллиарда рублей.

Доподлинно неизвестно, сколько петербуржцев получают зарплату "в конвертах", но в масштабах страны речь идет о 20 миллионах человек. Очевидно, что в Петербурге нелегально или по "серым" схемам работают сотни тысяч человек.

- Существуют механизмы, позволяющие выявить предприятия, которые выдают зарплату "в конвертах". Самый простой способ - это оценивать фонд заработной платы организаций. Если в фирме на должностях, требующих высокой квалификации, трудятся люди, которые все как один получают зарплату в пределах МРОТ, это повод задуматься, - говорит Петр Кирьян.

Также в "серой" зоне традиционно находятся некоторые секторы сферы услуг, например, маршрутные такси. Собственно, одна из причин анонсированной Смольным транспортной реформы это как раз попытка "обелить" рынок пассажирских перевозок.

Петр Кирьян уверен, что здесь сложность заключается в том, что сфера маршрутных такси очень сложно поддается администрированию. И, как следствие, возникают ситуации, когда автобусным маршрутом пользуются миллион человек в месяц, а предприниматель показывает отчетность в 100 тысяч рублей. Повысить прозрачность в данной сфере призвано развитие безналичных форм оплаты проезда.

Также Смольный намерен повысить прозрачность при использовании патентов. Из-за "серых" схем бюджет города ежегодно недополучает порядка двух миллиардов рублей.

Сейчас городские власти совместно с рядом НКО запускают проекты по упрощению процедур оплаты патентов через банкоматы и разрабатывают единую карту мигранта, где должны храниться данные патента. Такой документ невозможно подделать, поэтому в Смольном рассчитывают, что "серые" схемы уйдут в прошлое и большее число мигрантов будет работать в городе легально.

Все анонсированные Смольным меры реализуют постепенно. Ожидается, что доходы бюджета в 2020 году составят 655 миллиардов рублей, в 2021 году - 722 миллиарда, а в 2022-м - 763 миллиарда рублей.