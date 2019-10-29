Судьи КС РФ приняли участие в российско-германском правовом форуме

Судьи Конституционного суда РФ приняли участие в XVII Диалоге высших судов России и Германии, который вчера (29 октября) завершился в Лейпциге. Впервые подобное мероприятие состоялось в 1998 году в Баден-Бадене, и потому встречу российских и немецких специалистов в области правосудия часто называют Баден-Баденским диалогом.

С российской стороны в мероприятии принимают участие председатели и судьи Конституционного и Верховного судов, с германской - представители Федерального конституционного суда, Федерального административного суда, Федеральных судов по финансовым, социальным и трудовым спорам. Высокий уровень участников делает диалог одним из важнейших форумов российско-германского сотрудничества.

- Я очень высоко оцениваю это мероприятие, которое наши страны проводят регулярно уже много лет, с 1998 года, - отметила в разговоре с корреспондентом "РГ" экс-зампред КС РФ Тамара Морщакова. - Каждый раз в его ходе подтверждается ценность обмена мнениями между профессиональным судейским составом. Всегда есть общие проблемы, и очень важно, что их можно решать так, как представляется правильным для разных национальных правовых систем и в то же время для международного сообщества.

По словам Морщаковой, в этом году на обсуждение были вынесены проблемы и способы обеспечения судейской независимости, деятельность органов правосудия в системе новых цифровых технологий, взаимодействие национальных и наднациональных юрисдикций. Главную тему определил юбилей, который отмечает принимающая сторона: "Основной закон Германии 1949 и Конституция России 1993: новый правовой и политический старт двух свободных государств. Взгляд в прошлое и будущее в меняющемся мире".