В Архангельской области появилась перспективная модель развития островных территорий, которая подразумевает создание рабочих мест для местных жителей. Проект "Умная островная Арктика", получивший президентский грант на 2,3 миллиона рублей, пока реализуется на отдельно взятом Кегострове, расположенном в дельте Северной Двины. Одна его часть входит в Октябрьский округ города Архангельска, а другая относится к Приморскому району области. По некоторым оценкам, это самый крупный населенный остров в Российской Арктике. Эксперты считают, что его опыт можно применять на многих отдаленных территориях Севера.

Примечательно, что модель развития разработали сами кегостровцы. Их участие в решении проблем своей территории - главная цель проекта. "Умная островная Арктика" подразумевает реализацию бизнес-идей местных жителей - например, по развитию фермерства и туризма.

Проект, который помог привлечь финансирование в условиях ограниченного муниципального бюджета, поддержала администрация областного центра. По словам главы Октябрьского округа Архангельска Алексея Калинина, благодаря самоорганизации местных жителей отдаленная территория превращается из депрессивной в перспективную.

В последнее время в Поморье развернулись дискуссии о судьбе островов: что с ними делать - расселять или все-таки развивать? В советские годы они процветали, поскольку там была работа.

К примеру, на северных реках тогда использовался молевой сплав леса и строительство лесозаводов на островах было идеальным логистическим решением: сырье само доставлялось прямо к цеху. На Кегострове функционировали два таких завода. Но сегодня практически все "отрезанные" водой территории столкнулись с одинаковыми проблемами: отсутствие экономики, перебои с транспортом, обветшание жилфонда.

В некоторых муниципалитетах подсчитали, что даже при высокой стоимости жилья будет дешевле переселить островитян на материк, чем из года в год обеспечивать им водный транспорт и ледовые переправы.

Свыше 80 процентов островитян высказались за то, чтобы остаться на своей территории и никуда не уезжать

В разрабатываемом генплане Архангельска островам пока отводится роль рекреационных зон для дачного и пляжного отдыха. Согласно опросам, чуть более половины северян считают рациональным вариант с переселением. Однако многие жители островов не хотят никуда переезжать.

- Свыше восьмидесяти процентов кегостровцев высказались за то, чтобы остаться на своей территории, - подчеркивает инициатор проекта, руководитель Ассоциации поморов Архангельской области Вадим Медведков. - Население острова и так резко сократилось с советских времен. Если в 1972 году здесь проживало 18 тысяч человек - целое муниципальное образование, то в девяностые годы более половины местных жителей переехали в Архангельск. Но сегодня перспективы у Кегострова, безусловно, есть. У нас более 900 гектаров земли, которую можно использовать под разные виды фермерства. Уже работают шесть хозяйств, выращивается элитный семенной картофель. С каждым годом на 20-30 процентов увеличиваются площади сенокосов. На острове практически нет пустующих домов.

Как отмечает председатель общественного совета проекта Ирина Карелина, главный признак экономического благополучия территории - спрос и цены на недвижимость. Купить жилье на Кегострове сегодня невозможно, а еще пять лет назад оно с трудом продавалось. Средняя цена дома выросла в два раза - с 500 тысяч до миллиона рублей.

Для повышения капитализации острова остается только решить вопрос с транспортной доступностью в зимнее время. Ледовая переправа на Кегостров проходит через судовой ход, и после прохождения судна людям приходится ждать, пока на взломанном льду наведут мостки. По словам специалистов, есть инженерные решения, позволяющие без проблем перевозить пассажиров в этих условиях, но правила запрещают применять их на судоходном русле реки.

И таких уголков, как Кегостров, в регионе очень много. Только в Приморском районе 89 населенных пунктов расположены на островах или морском побережье. В этот список входят и знаменитые Соловки, но они развиваются по отдельной федеральной программе.

- Жизнь на островах и прибрежных территориях надо сохранять, - считает глава Приморского района Валентина Рудкина. - Люди уезжают оттуда, потому что нет рабочих мест. И задача муниципалитета - дать возможность заработать. Для этого у нас действует программа развития личных подсобных хозяйств, по которой выделяются средства на приобретение крупного рогатого скота. Кроме того, район вместе с областью финансирует проекты территориального общественного самоуправления. Каждый рубль, вложенный в ТОС, возвращается сторицей. Люди строят мосты, ремонтируют спортобъекты, открывают гостевые дома и музеи. В итоге территория привлекает туристов, они оставляют на ней деньги, которые позволяют развиваться местному бизнесу в сфере торговли и услуг.

Не расселять, а развивать - к такому выводу пришли участники дискуссии в Общественной палате Архангельской области. При этом сторонники возрождения островов оценивают их перспективы реалистично. Они понимают, что крупные производства там вряд ли снова появятся. Но бизнес-активность, которая зародилась на островах, вполне может сделать их полноценными территориями не только для дачной жизни.

Кстати

Несколько островов в дельте Северной Двины со старинными поморскими селами объединили в единый теплоходный турмаршрут. На каждом острове для туристов обустроили достопримечательность - например, Музей лоцманов в Пустоши и Музей Космоса в здании бывшей обсерватории в Вознесенье. Жители островных деревень сами проводят экскурсии и открывают гостевые дома.

Маршрут получил субсидию в рамках региональной программы "Культура Русского Севера", которая позволила установить знаки туристской навигации, создать сайт и разработать сувенирную продукцию.