Примечательно, что модель развития разработали сами кегостровцы. Их участие в решении проблем своей территории - главная цель проекта. "Умная островная Арктика" подразумевает реализацию бизнес-идей местных жителей - например, по развитию фермерства и туризма.
Проект, который помог привлечь финансирование в условиях ограниченного муниципального бюджета, поддержала администрация областного центра. По словам главы Октябрьского округа Архангельска Алексея Калинина, благодаря самоорганизации местных жителей отдаленная территория превращается из депрессивной в перспективную.
В последнее время в Поморье развернулись дискуссии о судьбе островов: что с ними делать - расселять или все-таки развивать? В советские годы они процветали, поскольку там была работа.
К примеру, на северных реках тогда использовался молевой сплав леса и строительство лесозаводов на островах было идеальным логистическим решением: сырье само доставлялось прямо к цеху. На Кегострове функционировали два таких завода. Но сегодня практически все "отрезанные" водой территории столкнулись с одинаковыми проблемами: отсутствие экономики, перебои с транспортом, обветшание жилфонда.
В некоторых муниципалитетах подсчитали, что даже при высокой стоимости жилья будет дешевле переселить островитян на материк, чем из года в год обеспечивать им водный транспорт и ледовые переправы.
В разрабатываемом генплане Архангельска островам пока отводится роль рекреационных зон для дачного и пляжного отдыха. Согласно опросам, чуть более половины северян считают рациональным вариант с переселением. Однако многие жители островов не хотят никуда переезжать.
- Свыше восьмидесяти процентов кегостровцев высказались за то, чтобы остаться на своей территории, - подчеркивает инициатор проекта, руководитель Ассоциации поморов Архангельской области Вадим Медведков. - Население острова и так резко сократилось с советских времен. Если в 1972 году здесь проживало 18 тысяч человек - целое муниципальное образование, то в девяностые годы более половины местных жителей переехали в Архангельск. Но сегодня перспективы у Кегострова, безусловно, есть. У нас более 900 гектаров земли, которую можно использовать под разные виды фермерства. Уже работают шесть хозяйств, выращивается элитный семенной картофель. С каждым годом на 20-30 процентов увеличиваются площади сенокосов. На острове практически нет пустующих домов.
Как отмечает председатель общественного совета проекта Ирина Карелина, главный признак экономического благополучия территории - спрос и цены на недвижимость. Купить жилье на Кегострове сегодня невозможно, а еще пять лет назад оно с трудом продавалось. Средняя цена дома выросла в два раза - с 500 тысяч до миллиона рублей.
Для повышения капитализации острова остается только решить вопрос с транспортной доступностью в зимнее время. Ледовая переправа на Кегостров проходит через судовой ход, и после прохождения судна людям приходится ждать, пока на взломанном льду наведут мостки. По словам специалистов, есть инженерные решения, позволяющие без проблем перевозить пассажиров в этих условиях, но правила запрещают применять их на судоходном русле реки.
И таких уголков, как Кегостров, в регионе очень много. Только в Приморском районе 89 населенных пунктов расположены на островах или морском побережье. В этот список входят и знаменитые Соловки, но они развиваются по отдельной федеральной программе.
- Жизнь на островах и прибрежных территориях надо сохранять, - считает глава Приморского района Валентина Рудкина. - Люди уезжают оттуда, потому что нет рабочих мест. И задача муниципалитета - дать возможность заработать. Для этого у нас действует программа развития личных подсобных хозяйств, по которой выделяются средства на приобретение крупного рогатого скота. Кроме того, район вместе с областью финансирует проекты территориального общественного самоуправления. Каждый рубль, вложенный в ТОС, возвращается сторицей. Люди строят мосты, ремонтируют спортобъекты, открывают гостевые дома и музеи. В итоге территория привлекает туристов, они оставляют на ней деньги, которые позволяют развиваться местному бизнесу в сфере торговли и услуг.
Не расселять, а развивать - к такому выводу пришли участники дискуссии в Общественной палате Архангельской области. При этом сторонники возрождения островов оценивают их перспективы реалистично. Они понимают, что крупные производства там вряд ли снова появятся. Но бизнес-активность, которая зародилась на островах, вполне может сделать их полноценными территориями не только для дачной жизни.
Несколько островов в дельте Северной Двины со старинными поморскими селами объединили в единый теплоходный турмаршрут. На каждом острове для туристов обустроили достопримечательность - например, Музей лоцманов в Пустоши и Музей Космоса в здании бывшей обсерватории в Вознесенье. Жители островных деревень сами проводят экскурсии и открывают гостевые дома.
Маршрут получил субсидию в рамках региональной программы "Культура Русского Севера", которая позволила установить знаки туристской навигации, создать сайт и разработать сувенирную продукцию.