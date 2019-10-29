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29.10.2019 19:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жизнь после школы

В карельском поселке более 30 детей из-за пожара остались без школы и детсада
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Карелия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8002)
В северном карельском поселке Луусалми сгорела единственная школа. И теперь 23 ученика и девять малышей, которые посещали здесь же детский сад, оказались на улице. Власти объявили двухнедельные каникулы и обещают найти помещение, где ребята смогут дальше заниматься.

Все произошло неожиданно. Весь поселок, а здесь, по последней переписи, живут чуть более 300 человек и в нем родился классик карельской литературы Антти Тимонен, взбудоражился известием - горит школа. Люди побежали к деревянному одноэтажному зданию.

Фото: iStock
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Они стояли у горящей школы и плакали от отчаяния, потому что сами ничего не могли сделать. Никаких средств тушения в поселке нет. Ближайшие пожарные команды расположены в поселках Калевала и Боровой, которые находятся от Луусалми соответственно в 75 и 90 километрах. Оттуда сразу выехали огнеборцы. Добираться надо было по бездорожью, да еще и везти 20 тонн воды. В результате пожарные прибыли к месту ЧП часа через два, когда тушить было практически нечего.

- Эта школа - моя жизнь длиною в 42 года. Сколько раз встречала настороженных первоклашек и провожала повзрослевших выпускников... - с трудом сдерживая слезы, говорит педагог Татьяна Ларионова.

Жители сразу стали говорить о том, во что обходится оптимизация. Сократили дневного сторожа в школе, нет вообще пожарной машины, хотя были неоднократные обращения в администрацию по данному вопросу.

Люди стояли у горящей школы и плакали от отчаяния, потому что сами ничего сделать не могли

Сейчас школьников Луусалми досрочно отправили на двухнедельные каникулы. А власти решают, где будут учиться дети. Есть несколько вариантов - от индивидуальных планов до обучения в других учебных заведениях Карелии с проживанием в интернатах. Но для этого необходимо согласие родителей. А они не готовы отправить своих детей из дома. Семьи хотят, чтобы их сыновья и дочери жили и учились в родном поселке.

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- Школьный процесс не будет прерван, он продолжится в иных формах, - заверил на встрече с жителями Луусалми министр образования Карелии Роман Голубев, который также подтвердил, что ни один учитель не останется без работы, а помещение для детсада найдут. А еще жителям пообещали новую школу. Населенный пункт отдаленный, и в нем проживает много семей с детьми.

- Поселок надо сохранить, а без школы это невозможно, - резюмирует общее настроение местная жительница Любовь Скарбовская.

Общество Соцсфера Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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