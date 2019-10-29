В Коми нападение подростка на магазин попало на видео

В Республике Коми по факту нападения 14-летнего подростка на магазин возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, несовершеннолетний зашел в супермаркет в поселке Воргашор, это пригород Воркуты. Лицо школьника скрывала маска, сам подросток был вооружен пневматическим пистолетом. Нападавший размахивал им, угрожал насилием и требовал у продавцов деньги.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали произошедшее. На записи заметно, когда продавцу, которому угрожал подросток, позвонили, неудавшийся грабитель ретировался. Но его личность удалось установить. Подросток обучается в школе по индивидуальному плану и состоит на учете в полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, будут выяснены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.