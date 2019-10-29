В Кронштадте представят проект воссоздания Андреевского собора

Содружество монастырей, храмов, часовен, посвященных святому Иоанну Кронштадтскому, а также носящих его имя благотворительных организаций, представит в Петербурге проект воссоздания Андреевского собора. Это выдающийся памятник архитектуры Кронштадта, который был снесен 1932 году.

Проект будет обнародован во время праздничных мероприятий, посвященных 190-летию со дня рождения святого Иоанна Кронштадтского, которые пройдут с 30 октября по 1 ноября.

По данным Санкт-Петербургской митрополии, 30 октября в Таврическом дворце состоится юбилейная встреча "Иоанновская семья - десять лет трудов и молитв". После торжественного молебна ученые и архитекторы представят доклады о возрождении Андреевского собора, в этом храме полувека служил Иоанн Кронштадский.

Также специалисты расскажут о планах по восстановлению исторических объектов в поморском селе Сура, где родился Иоанн Кронштадский. 30 октября также будет представлен документальный фильм "Примером Иоанна Кронштадтского", рассказывающий о настоятелях храмов, создателях и подопечных приютов, домов трудолюбия и богаделен из разных стран мира.

Вопросам благотворительности во время юбилейных торжеств уделят самое пристальное внимание. Так, 31 октября пройдут круглые столы о реабилитации зависимых, паллиативной помощи и поддержки многодетных семей.

А яркой точкой торжественных мероприятий 1 ноября станет крестный ход в Кронштадте. Участники пройдут от от Якорной площади к Андреевскому саду, где стоял разрушенный в 1932 году Андреевский собор. По завершении крестного хода состоится молебен о воссоздании храма.