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29.10.2019 09:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кронштадте представят проект воссоздания Андреевского собора

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
Содружество монастырей, храмов, часовен, посвященных святому Иоанну Кронштадтскому, а также носящих его имя благотворительных организаций, представит в Петербурге проект воссоздания Андреевского собора. Это выдающийся памятник архитектуры Кронштадта, который был снесен 1932 году.

Проект будет обнародован во время праздничных мероприятий, посвященных 190-летию со дня рождения святого Иоанна Кронштадтского, которые пройдут с 30 октября по 1 ноября.

Фото: Пресс-служба оргкомитета концерта "Море и музыка"
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По данным Санкт-Петербургской митрополии, 30 октября в Таврическом дворце состоится юбилейная встреча "Иоанновская семья - десять лет трудов и молитв". После торжественного молебна ученые и архитекторы представят доклады о возрождении Андреевского собора, в этом храме полувека служил Иоанн Кронштадский.

Также специалисты расскажут о планах по восстановлению исторических объектов в поморском селе Сура, где родился Иоанн Кронштадский. 30 октября также будет представлен документальный фильм "Примером Иоанна Кронштадтского", рассказывающий о настоятелях храмов, создателях и подопечных приютов, домов трудолюбия и богаделен из разных стран мира.

Вопросам благотворительности во время юбилейных торжеств уделят самое пристальное внимание. Так, 31 октября пройдут круглые столы о реабилитации зависимых, паллиативной помощи и поддержки многодетных семей.

А яркой точкой торжественных мероприятий 1 ноября станет крестный ход в Кронштадте. Участники пройдут от от Якорной площади к Андреевскому саду, где стоял разрушенный в 1932 году Андреевский собор. По завершении крестного хода состоится молебен о воссоздании храма.

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