В Петербурге на судоремонтном заводе погибли двое рабочих

На Канонерском судоремонтном заводе в Кировском районе Санкт-Петербурга сегодня утром произошло ЧП - при ремонтных работах погибли два человека.

Как рассказали корреспонденту "Российской газеты" в Управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу, это произошло около девяти утра. Рабочие ремонтировали контейнеровоз, и из-за избыточного давления произошел разрыв колеса. В результате два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались.

Сотрудники транспортной полиции и представители других оперативных служб работают на месте, выясняют все обстоятельства произошедшего.