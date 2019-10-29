В Петербурге намерены диверсифицировать потоки туристов из Поднебесной

Выход в городском комитете по туризму видят в развитии электронных виз. На недавно прошедшей в Петербурге пресс-конференции, посвященной будущему туризма в Северной столице, председатель комитета по туризму Евгений Панкевич выразил надежду, что китайские турпотоки в городе можно будет диверсифицировать благодаря электронным визам. Сейчас порядка 80 процентов всех туристов из Поднебесной приезжают в составе тургрупп.
Причем у всех примерно одинаковый маршрут. Группы непременно посещают Царское Село и Эрмитаж, едут в Петергоф. Возле знаковых достопримечательностей возникают огромные очереди. Например, летом очередь на посещение Екатерининского дворца в дни пиковых нагрузок превышала четыре часа. В музеях, которые не попадают в список обязательных для посещения китайскими группами, очереди тоже возникают, но ожидает не превышает получаса.
Проблема даже не в том, что китайские туристы идут в Эрмитаж или едут посмотреть Янтарную комнату, а в том, что они это делают группами и с нелегальными гидами. А ведь в каждом музее заранее формируют график групповых посещений, анализируя загрузку залов. Соответственно, когда идет легальная группа, то музей заранее рекомендует время, в которое группе лучше всего прибыть в учреждение.
Нелегальные же гиды ведут туристов тогда, когда им удобно. И это ситуация типична.
При электронных визах туристы приезжают в города самостоятельно. Петербургу эти путешественники очень интересны. Они могут самостоятельно ходить в те музеи, которые им интересны, не только посещать достопримечательности из числа памятников ЮНЕСКО, но и ходить в современные музеи, концертные залы, в том числе и не в историческом центре.
Немаловажным моментом является и то, что индивидуальные туристы оставляют в городской экономике больше денег, чем групповые.
По оценкам городского комитета по туризму, речь идет о 20 тысячах рублей в сутки на человека. И это при том что многие китайские тургруппы тратятся легально только на гостиницу и билеты на самолет или поезд. Многие группы питаются или покупают сувениры в нелегальных торговых точках.
Правда, несмотря на все плюсы электронных виз, эксперты сомневаются, что китайские туристы массово поедут в Петербург самостоятельно.
По словам руководителя петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктории Баргачевой, существует ряд сложностей. Так, по электронной визе туристы, прибывшие в Петербург, могут максимум доехать до Ленобласти. В другие регионы страны им путь закрыт. Кроме того, если группами в Россию в основном едут люди старшего поколения, то индивидуальные путешественники - это молодежь.
- Молодые независимые путешественники из Китая мало знакомы с возможностями Петербурга. Другими словами, именно в Петербурге нет внятных, узнаваемых аттракторов, значимых для китайской молодежи. Мы много занимаемся актуальными вопросами китайского въезда в Россию, и большинство рейтингов и китайских исследований, в общем, говорит о том, что индивидуалам интересны в первую очередь Байкал, затем - Мурманск, Москва - на третьем месте, Петербург - только на четвертом, - констатирует Баргачева.
По оценкам Анны Виноградовой, президента НКО "Рустайм", если жители Китая и начнут оформлять электронные визы, то не массово.
- И будут это жители более "европеизированных", продвинутых городов - Пекина, Шанхая и некоторых других. А вот население городов, которые совсем недавно стали миллионниками под влиянием экономического бума, более провинциальное по своим привычкам, поведению и отношению к зарубежным странам. Они замкнуты в своей культуре, и им сложно (да и, по их мнению, незачем) переключаться на самостоятельные путешествия, - говорит Виноградова.
По словам эксперта, причин, по которым китайские туристы в большинстве своем не готовы к самостоятельным поездкам, много - начиная от языкового барьера и заканчивая тем, что путешественники боятся стать жертвой преступников в другой стране.
- Чтобы китайское общество восприняло идею с электронными визами и самостоятельными путешествиями благосклонно, инициатива должна исходить изнутри - от китайских административных структур, связанных с туризмом, - полагает Виноградова.
Тем не менее в России есть позитивные примеры, когда китайские туристы путешествуют самостоятельно. Например, с 2017-го года на Дальний Восток иностранные туристы могут приезжать по электронной визе. И китайские путешественники активно этим пользуются. Например, в Хабаровск активно ездят самостоятельные туристы из ближайших китайских провинций, кто-то прибывает на один-два дня за покупками, кто-то путешествует по Амуру. Языковой барьер оказался не таким уж и страшным испытанием: жители приграничных районов готовы учить базовые русские слова. Да и продавцы и таксисты в Хабаровске немного осваивают китайскую грамоту, чтобы объясняться с клиентами. Подпольных магазинов или кафе, как в Петербурге, в том же Хабаровске нет. Главная причина, по которой региону удалось не допустить появления теневых структур в данной сфере, - свобода перемещения. Хабаровск китайские туристы посещают давно, они знают этот город, уверены в своей безопасности и поэтому планируют свой отдых без всяких фирм-посредников.
Стоит отметить, что развитие электронных виз - это не единственный механизм, с помощью которого планируется бороться с теневым сектором индустрии гостеприимства. Так, петербургские депутаты (Алексей Макаров и Денис Четырбок) разработали федеральный законопроект, который предусматривает введение для иностранных гидов штрафов за нелегальную работу в России. Именно в нелегальных гидах власти видят корень зла, ведь они водят группы по тем самым подпольным кафе и сувенирным лавкам, которые работают незаконно и никаких налогов не платят. Парламентарии предлагают штрафовать самих гидов на 20-30 тысяч рублей, руководителей турфирм, которые их нанимают, - на 30-50 тысяч, также предлагается ввести штраф для организаций от 50 до 100 тысяч рублей.
Пока, правда, проблема в том, что если убрать всех нелегальных китайских гидов, то в Петербурге не хватит специалистов. Так, по оценкам Анны Виноградовой, число российских гидов с китайским языком нужно увеличить как минимум в четыре-пять раз.
- В Петербурге сейчас работают 360 легальных гидов, владеющих китайским языком. Ожидается, что по итогам 2019 года в Петербург приедет 1,3 миллиона китайцев. Путем нехитрых подсчетов можно понять, что каждый из этих гидов должен будет еженедельно принимать новую огромную группу в 70 человек, причем без выходных и отпуска, - уверяет Виноградова.