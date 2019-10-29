В Петербурге намерены диверсифицировать потоки туристов из Поднебесной

Общее число туристов из Поднебесной, которые посетили Петербург, по итогам года превысит 1,3 миллиона человек. И это не предел. Интерес к Петербургу со стороны путешественников из Китая только возрастает. Но уже сейчас очевидно, что традиционная модель приема туристов дает сбои. Возле знаковых достопримечательностей возникают многочасовые очереди, многие тургруппы оказываются во власти теневых структур.

Музеи Петербурга и пригородов пока не готовы к росту числа туристов из Поднебесной. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Выход в городском комитете по туризму видят в развитии электронных виз. На недавно прошедшей в Петербурге пресс-конференции, посвященной будущему туризма в Северной столице, председатель комитета по туризму Евгений Панкевич выразил надежду, что китайские турпотоки в городе можно будет диверсифицировать благодаря электронным визам. Сейчас порядка 80 процентов всех туристов из Поднебесной приезжают в составе тургрупп.

Причем у всех примерно одинаковый маршрут. Группы непременно посещают Царское Село и Эрмитаж, едут в Петергоф. Возле знаковых достопримечательностей возникают огромные очереди. Например, летом очередь на посещение Екатерининского дворца в дни пиковых нагрузок превышала четыре часа. В музеях, которые не попадают в список обязательных для посещения китайскими группами, очереди тоже возникают, но ожидает не превышает получаса.

Проблема даже не в том, что китайские туристы идут в Эрмитаж или едут посмотреть Янтарную комнату, а в том, что они это делают группами и с нелегальными гидами. А ведь в каждом музее заранее формируют график групповых посещений, анализируя загрузку залов. Соответственно, когда идет легальная группа, то музей заранее рекомендует время, в которое группе лучше всего прибыть в учреждение.

Нелегальные же гиды ведут туристов тогда, когда им удобно. И это ситуация типична.

При электронных визах туристы приезжают в города самостоятельно. Петербургу эти путешественники очень интересны. Они могут самостоятельно ходить в те музеи, которые им интересны, не только посещать достопримечательности из числа памятников ЮНЕСКО, но и ходить в современные музеи, концертные залы, в том числе и не в историческом центре.

Немаловажным моментом является и то, что индивидуальные туристы оставляют в городской экономике больше денег, чем групповые.

По оценкам городского комитета по туризму, речь идет о 20 тысячах рублей в сутки на человека. И это при том что многие китайские тургруппы тратятся легально только на гостиницу и билеты на самолет или поезд. Многие группы питаются или покупают сувениры в нелегальных торговых точках.

Правда, несмотря на все плюсы электронных виз, эксперты сомневаются, что китайские туристы массово поедут в Петербург самостоятельно.

По словам руководителя петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктории Баргачевой, существует ряд сложностей. Так, по электронной визе туристы, прибывшие в Петербург, могут максимум доехать до Ленобласти. В другие регионы страны им путь закрыт. Кроме того, если группами в Россию в основном едут люди старшего поколения, то индивидуальные путешественники - это молодежь.

- Молодые независимые путешественники из Китая мало знакомы с возможностями Петербурга. Другими словами, именно в Петербурге нет внятных, узнаваемых аттракторов, значимых для китайской молодежи. Мы много занимаемся актуальными вопросами китайского въезда в Россию, и большинство рейтингов и китайских исследований, в общем, говорит о том, что индивидуалам интересны в первую очередь Байкал, затем - Мурманск, Москва - на третьем месте, Петербург - только на четвертом, - констатирует Баргачева.

Очевидно, что число российских гидов с китайским языком нужно увеличивать в четыре-пять раз

По оценкам Анны Виноградовой, президента НКО "Рустайм", если жители Китая и начнут оформлять электронные визы, то не массово.

- И будут это жители более "европеизированных", продвинутых городов - Пекина, Шанхая и некоторых других. А вот население городов, которые совсем недавно стали миллионниками под влиянием экономического бума, более провинциальное по своим привычкам, поведению и отношению к зарубежным странам. Они замкнуты в своей культуре, и им сложно (да и, по их мнению, незачем) переключаться на самостоятельные путешествия, - говорит Виноградова.

По словам эксперта, причин, по которым китайские туристы в большинстве своем не готовы к самостоятельным поездкам, много - начиная от языкового барьера и заканчивая тем, что путешественники боятся стать жертвой преступников в другой стране.

- Чтобы китайское общество восприняло идею с электронными визами и самостоятельными путешествиями благосклонно, инициатива должна исходить изнутри - от китайских административных структур, связанных с туризмом, - полагает Виноградова.

Тем не менее в России есть позитивные примеры, когда китайские туристы путешествуют самостоятельно. Например, с 2017-го года на Дальний Восток иностранные туристы могут приезжать по электронной визе. И китайские путешественники активно этим пользуются. Например, в Хабаровск активно ездят самостоятельные туристы из ближайших китайских провинций, кто-то прибывает на один-два дня за покупками, кто-то путешествует по Амуру. Языковой барьер оказался не таким уж и страшным испытанием: жители приграничных районов готовы учить базовые русские слова. Да и продавцы и таксисты в Хабаровске немного осваивают китайскую грамоту, чтобы объясняться с клиентами. Подпольных магазинов или кафе, как в Петербурге, в том же Хабаровске нет. Главная причина, по которой региону удалось не допустить появления теневых структур в данной сфере, - свобода перемещения. Хабаровск китайские туристы посещают давно, они знают этот город, уверены в своей безопасности и поэтому планируют свой отдых без всяких фирм-посредников.

Стоит отметить, что развитие электронных виз - это не единственный механизм, с помощью которого планируется бороться с теневым сектором индустрии гостеприимства. Так, петербургские депутаты (Алексей Макаров и Денис Четырбок) разработали федеральный законопроект, который предусматривает введение для иностранных гидов штрафов за нелегальную работу в России. Именно в нелегальных гидах власти видят корень зла, ведь они водят группы по тем самым подпольным кафе и сувенирным лавкам, которые работают незаконно и никаких налогов не платят. Парламентарии предлагают штрафовать самих гидов на 20-30 тысяч рублей, руководителей турфирм, которые их нанимают, - на 30-50 тысяч, также предлагается ввести штраф для организаций от 50 до 100 тысяч рублей.

Пока, правда, проблема в том, что если убрать всех нелегальных китайских гидов, то в Петербурге не хватит специалистов. Так, по оценкам Анны Виноградовой, число российских гидов с китайским языком нужно увеличить как минимум в четыре-пять раз.

- В Петербурге сейчас работают 360 легальных гидов, владеющих китайским языком. Ожидается, что по итогам 2019 года в Петербург приедет 1,3 миллиона китайцев. Путем нехитрых подсчетов можно понять, что каждый из этих гидов должен будет еженедельно принимать новую огромную группу в 70 человек, причем без выходных и отпуска, - уверяет Виноградова.