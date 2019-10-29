В Поморье стартовал всероссийский видеопроект "Читаем Абрамова"

В Архангельске началась всероссийская акция "Читаем Абрамова", посвященная 100-летию известного русского писателя.

Принять участие в ней сможет каждый: для этого надо выбрать один из предложенных фрагментов романа Федора Абрамова "Братья и сестры", прочесть его вслух на камеру и разместить запись в интернете. Самые проникновенные работы будут включены в видеокнигу, премьера которой состоится в Москве в медиацентре "РГ" в феврале 2020 года, когда будет отмечаться юбилей прозаика.

Одно из самых пронзительных произведений Абрамова "Братья и сестры" рассказывает о том, как женщины, дети и старики его родной северной деревни "робили" без жалости к себе в Великую Отечественную. Главные герои книги - легендарные Пряслины: трудяга Мишка, его скромная сестра Лиза, их стойкая мать Анна... Отрывок для прочтения можно выбрать на портале ГодЛитературы.РФ.

- Всего будет записано более ста фрагментов продолжительностью не более минуты, - рассказала замминистра культуры Архангельской области Светлана Зеновская. - Часть из них прочтут известные люди - артисты, книгоиздатели, политики, общественные деятели. Остальные фрагменты будут предложены для прочтения всем жителям нашей страны, а возможно, и зарубежья.

Авторы видеопроекта подчеркивают, что он открыт для всех, независимо от возраста, места жительства, рода занятий, актерского дарования и дикции. Записать чтение книги можно на камеру смартфона, ноутбука или другого подходящего устройства. Ролик надо будет разместить на видеохостинге YouTube с хештегом #читаемабрамова. Но есть шанс запечатлеть свое мастерство и на профессиональную камеру, которая будет установлена в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова.

- Мы подготовили специальную локацию для съемок, - поясняет директор театра Сергей Самодов. - Первую масштабную запись проведем в "Ночь искусств" с 3 на 4 ноября. Затем любой желающий записаться сможет сообщить об этом в наших группах в соцсетях, а мы оповестим о времени следующей съемки.

Ролики, которые войдут в видеофильм, будет отбирать комиссия из представителей сферы культуры и искусства. Строгих критериев не предусмотрено. Главное, чтобы чтение запоминалось и слушать его было интересно.

Шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель отметил, что подобные проекты сегодня востребованы. Это показали записи видеокниг по пушкинскому "Евгению Онегину" и тургеневской "Асе", а также аналогичный проект к 250-летию Ивана Крылова.

- Казалось бы, чтение вслух давно потеряло актуальность, - размышляет Михаил Визель. - И вдруг собираться вместе и читать в нашу эпоху разобщенности, когда все уткнулись в смартфоны, снова стало интересным. Такое общественное чтение сближает и объединяет, это не только просветительский, но и социальный проект.

Справка "РГ"

Акцию "Читаем Абрамова" проводят правительство Поморья, Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова, Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова при поддержке "Российской газеты" и портала ГодЛитературы.РФ.