В Поморье стартовал всероссийский видеопроект "Читаем Абрамова"

Новости

В России появятся современные пригородные поезда с коворкинг-зонами 20:13
Установлено неожиданное предназначение истуканов острова Пасхи 19:50
Бивол стал суперчемпионом мира по версии WBC 19:42
Гиды назвали самые популярные места Москвы у иностранных туристов 19:30
Минск и Вашингтон обсудили вопросы региональной безопасности 19:29
В Ярославле детсадовцы избили сверстницу 19:11
Вооруженные подразделения в Сирии отведены из зоны безопасности досрочно 19:08
Новым мэром Череповца избрали Вадима Германова 18:55
В Кремле заявили об отсутствии подтверждений гибели аль-Багдади 18:51
Сайдик подвел итоги работы Трехсторонней контактной группы 18:50
Грызлов: Для отвода войск на Донбассе потребовались серьезные усилия 18:32
Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6% 18:29
Болгария объявила российского дипломата персоной нон-грата 18:20
Медведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов 18:06
В России появился новый супервездеход 18:00
Украина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом 17:57
Иностранцы смогу подавать миграционные документы в электронном виде 17:55
Премьер поручил повысить доверие бизнеса к правоохранителям 17:55
Зеленского встретили акцией протеста в Мариуполе 17:49
Керчь снова возглавил Сергей Бороздин 17:44
Ученые назвали самый вредный продукт питания 17:40
В Подмосковье подняли минимальный размер зарплаты 17:37
Трамп: Вероятный преемник главы ИГИЛ уничтожен американскими войсками 17:35
В Нижегородском кремле нашли элементы первого в России фуникулера 17:25
Фитнес-трекеры Canyon: конкуренты Mi SmartBand и HONOR Band? 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 19:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Как братья и сестры

В Поморье стартовал всероссийский видеопроект "Читаем Абрамова"
Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8002)
В Архангельске началась всероссийская акция "Читаем Абрамова", посвященная 100-летию известного русского писателя.
Второкурсница Санкт-Петербургского института кино и телевидения Татьяна Тельтевская, землячка Абрамова, стала одной из первых участниц проекта. Фото: Анжела Мнацаканян Второкурсница Санкт-Петербургского института кино и телевидения Татьяна Тельтевская, землячка Абрамова, стала одной из первых участниц проекта. Фото: Анжела Мнацаканян
Второкурсница Санкт-Петербургского института кино и телевидения Татьяна Тельтевская, землячка Абрамова, стала одной из первых участниц проекта. Фото: Анжела Мнацаканян

Принять участие в ней сможет каждый: для этого надо выбрать один из предложенных фрагментов романа Федора Абрамова "Братья и сестры", прочесть его вслух на камеру и разместить запись в интернете. Самые проникновенные работы будут включены в видеокнигу, премьера которой состоится в Москве в медиацентре "РГ" в феврале 2020 года, когда будет отмечаться юбилей прозаика.

Фото: Анжела Мнацаканян/РГ
Губернатор Поморья передал Старорусской библиотеке "Чистую книгу"

Одно из самых пронзительных произведений Абрамова "Братья и сестры" рассказывает о том, как женщины, дети и старики его родной северной деревни "робили" без жалости к себе в Великую Отечественную. Главные герои книги - легендарные Пряслины: трудяга Мишка, его скромная сестра Лиза, их стойкая мать Анна... Отрывок для прочтения можно выбрать на портале ГодЛитературы.РФ.

- Всего будет записано более ста фрагментов продолжительностью не более минуты, - рассказала замминистра культуры Архангельской области Светлана Зеновская. - Часть из них прочтут известные люди - артисты, книгоиздатели, политики, общественные деятели. Остальные фрагменты будут предложены для прочтения всем жителям нашей страны, а возможно, и зарубежья.

Авторы видеопроекта подчеркивают, что он открыт для всех, независимо от возраста, места жительства, рода занятий, актерского дарования и дикции. Записать чтение книги можно на камеру смартфона, ноутбука или другого подходящего устройства. Ролик надо будет разместить на видеохостинге YouTube с хештегом #читаемабрамова. Но есть шанс запечатлеть свое мастерство и на профессиональную камеру, которая будет установлена в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова.

- Мы подготовили специальную локацию для съемок, - поясняет директор театра Сергей Самодов. - Первую масштабную запись проведем в "Ночь искусств" с 3 на 4 ноября. Затем любой желающий записаться сможет сообщить об этом в наших группах в соцсетях, а мы оповестим о времени следующей съемки.

Фото: iStock
На Урале прошел народный экзамен по литературе

Ролики, которые войдут в видеофильм, будет отбирать комиссия из представителей сферы культуры и искусства. Строгих критериев не предусмотрено. Главное, чтобы чтение запоминалось и слушать его было интересно.

Шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель отметил, что подобные проекты сегодня востребованы. Это показали записи видеокниг по пушкинскому "Евгению Онегину" и тургеневской "Асе", а также аналогичный проект к 250-летию Ивана Крылова.

- Казалось бы, чтение вслух давно потеряло актуальность, - размышляет Михаил Визель. - И вдруг собираться вместе и читать в нашу эпоху разобщенности, когда все уткнулись в смартфоны, снова стало интересным. Такое общественное чтение сближает и объединяет, это не только просветительский, но и социальный проект.

Справка "РГ"

Акцию "Читаем Абрамова" проводят правительство Поморья, Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова, Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова при поддержке "Российской газеты" и портала ГодЛитературы.РФ.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вооруженные подразделения в Сирии отведены из зоны безопасности досрочно
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми