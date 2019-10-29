Жителя Архангельска обвинили в тройном убийстве и каннибализме

В Архангельске 51-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве троих человек с целью каннибализма.

Как сообщает пресс-служба регионального следкома, ранее архангелогородец был неоднократно судим, в том числе за два убийства. По данным следствия, в 2016-2017 годах в разных местах города он расправился с тремя знакомыми мужчинами. Сначала обвиняемый распивал с жертвами спиртное, а когда они засыпали, наносил им удары ножом. Тела преступник расчленял и частично употреблял в пищу, останки выбрасывал в реку и озеро.

Найденные фрагменты тел не позволяли правоохранителям установить личности пострадавших, это удалось сделать только после множества сложных экспертиз. Одного из потерпевших разыскивали родители. Обвиняемый поселился в его квартире, а родным жертвы и полицейским заявил, что пропавший уехал на заработки в другой город и сдал ему свое жилье. Других убитых вообще никто не искал, поскольку родственников и друзей у них не было.

Судмедэкспертиза признала обвиняемого вменяемым. Установлено, что он также употреблял в пищу кошек, собак и птиц. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит пожизненное лишение свободы.