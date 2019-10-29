Аксенов отправил в отставку главу Госкомнаца

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил с должности председателя Государственного комитета по делам национальностей Ленура Абдураманова. Соответствующий указ размещен на официальном портале правительства республики.

В документе отмечается, что Абдураманов уволен "в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта". Абдураманов возглавил комитет в октябре 2017 года. До этого с апреля 2014 года им руководил Заур Смирнов, подавший в отставку по требованию Аксенова, который назвал его работу неэффективной, а проводимые Государственным комитетом мероприятия формальными.

Напомним, в середине октября Госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан был переименован в Госкомитет по делам национальностей.