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29.10.2019 09:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов отправил в отставку главу Госкомнаца

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Ленур Абдураманов. Фото: Пресс-служба Госкомитета РК по делам национальностей Ленур Абдураманов. Фото: Пресс-служба Госкомитета РК по делам национальностей
Ленур Абдураманов. Фото: Пресс-служба Госкомитета РК по делам национальностей

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил с должности председателя Государственного комитета по делам национальностей Ленура Абдураманова. Соответствующий указ размещен на официальном портале правительства республики.

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В документе отмечается, что Абдураманов уволен "в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта". Абдураманов возглавил комитет в октябре 2017 года. До этого с апреля 2014 года им руководил Заур Смирнов, подавший в отставку по требованию Аксенова, который назвал его работу неэффективной, а проводимые Государственным комитетом мероприятия формальными.

Напомним, в середине октября Госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан был переименован в Госкомитет по делам национальностей.

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